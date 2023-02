Prima vittoria nella poule playoff di Serie D per la Scuole Basket Cavriago (2). La formazione di coach Bellezza si impone 67-56 al "Pianella" contro Vignola (4) e rilancia le proprie quotazioni: 4 i padroni di casa in doppia cifra, con Federico Minardi top scorer a quota 19 punti. Nella poule retrocessione colpo esterno della Berrutiplastics Torre (6), che centra il secondo successo di fila sbancando 68-58 il campo bolognese di Calderara (6): una gara decisamente equilibrata per 38’, seppur con i cittadini sempre avanti, viene decisa dal break nel finale orchestrato da Cantergiani, Mvp del match con 16 punti all’attivo. Nell’altro girone pesante sconfitta per il Nubilaria (4), travolto 80-47 in quel di Argenta (10): una gara complicata già nel primo tempo viene definitivamente compromessa con un terzo periodo da 29-5, nonostante i 16 punti del solito Mariani Cerati. Trasferta ravennate positiva, invece, per l’SBC (4): il quintetto cavriaghese guidato da coach Croci passa 64-57 a Russi (4) con 14 punti di Dalla Mora.