Sette anticipi tra Eccellenza e Terza. Partitissima tra Correggese e Rolo

Sette gli anticipi dilettantistici di oggi (tutte le gare inizieranno alle ore 15), e spicca il super derby d’Eccellenza tra Correggese (16) e Rolo (8). Arrivano a questo appuntamento in modo opposto: la Correggese ha ben 8 punti in più ma arriva dal kappao di Zola, il Rolo è nelle zone basse ma è reduce dal successo sul Salsomaggiore. Arbitra Giovanni Roli di Modena.

In Prima categoria, nel girone B il Quattro Castella (9) riceverà il Boca Barco (2). Gli ospiti non hanno ancora vinto, e non sarà facile con un Quattro Castella che ha perso una sola volta. Dirige i giochi Tommaso Massironi di Bologna. Nel girone C impegno interno per il Masone (12), che ospiterà il Ganaceto (11). Gli "orange" arrivano dal kappao con la Virtus Libertas, ma sono ancora primi al pari proprio della Virtus e anche della Vis San Prospero. Ganaceto appena un punto dietro. L’arbitro sarà Francesco Raule di Bologna.

Scendiamo in Seconda categoria: nel girone B situazione simile a quella appena descritta, con la Campeginese (12) che riceverà il Busseto (11). Direzione di gara ad Alessio Argirò di Parma. Nel girone D interessante match tra Atletico Bibbiano Canossa (12, capolista col Santos), e Real Casina (9). L’Atletico deve stare attento perché i biancorossi hanno una particolarità: in sei turni, hanno perso tre volte in casa, ma hanno vinto tre volte su tre in trasferta. Arbitro: Lorenzo Montagna di Reggio Emilia.

Doppio anticipo nel girone A di Terza reggiana: Collagna (4) che se la vedrà in altura col Biasola (3). Fischietto a Vincenzo Saggiomo di Reggio Emilia. Infine ecco Puianello (16) contro Vetto (16): una sfida tra due delle tre capoliste (l’altra è a Casalgrandese). Un match interessante per capire chi potrebbe candidarsi come capolista a lungo termine. Arbitro: Edoardo Orlandini di Reggio Emilia.

Giuseppe Marotta