‘Sette bellezze’ di fila da record Mai una striscia così fuori casa

di Francesco Pioppi

Sette vittorie consecutive in trasferta, nove su tredici in totale in questa stagione. La Reggiana sta riscrivendo i record societari lontano dal ‘Città del Tricolore’, sovvertendo quello che era un trend invece non così lusinghiero nella scorsa stagione. Negli oltre 103 anni di storia, la squadra di Diana è infatti la prima ad avere una striscia così lunga di successi fuori casa, ma dopo il blitz a Montevarchi col San Donato ha anche già eguagliato il numero totale di hurrà esterni in un campionato e potrà – nelle partite che restano (quelle via dal ‘Giglio’ sono ancora sei: Ancona, Cesena, Vis Pesaro, Pontedera, Rimini, Olbia) – scolpire un altro primato a dir poco straordinario. Al momento Cigarini e compagni hanno affiancato due ‘Reggiane’ storiche: quella 1955-1956 che disputò il campionato di Serie D e fu poi promossa in C con mister Luigi Del Grosso e quella del 1939-1940 che invece salì in Serie B. In panchina c’era l’ungherese Janos Vanicsek, con la sua squadra che poi – però solo nella fase playoff e non in ‘regular season’ – centrò anche la decima, vincendo a Taranto 8 a 1. Il collettivo di Diana è quindi sulla strada maestra della storia del club e sta riscrivendo pagine memorabili che andranno coronate – proprio com’è successo ai suoi predecessori – con la promozione a fine campionato. La media attuale è da schiacciasassi perché parliamo di 54 punti ottenuti in 24 partite (2,25 a gara) che – se proiettati sulle 38 complessive – porterebbero la Reggiana a finire il campionato tra gli 85 e gli 86 punti, sostanzialmente eguagliando la quota raggiunta l’anno scorso (86 appunto).

L’impressione è che comunque ne serviranno certamente meno per arrivare a dama, visto che il Cesena (ora a 48) potrebbe arrivare a 90 solo vincendole tutte (14 su 14). È assai probabile che tra i 75 e gli 80 si avrà il pass per il piano di sopra, ma sono tutti discorsi ovviamente prematuri. La marcia è ancora lunga e un peso specifico lo avranno soprattutto gli scontri diretti con le squadre più attrezzate come Gubbio (13 febbraio), Cesena (20 febbraio) ed Entella (11 marzo). Il tutto senza dimenticare che, anche se questa Reggiana galoppa in trasferta, avrà 8 gare al ‘Città del Tricolore’ su 14. Tra queste tre delle ultime quattro in calendario (con Recanatese, Fermana e Imolese) il 2 aprile, l’8 e il 23. Servono nervi saldi per dare il lieto fine a questo campionato da record.