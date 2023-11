Sette le sfide casalinghe, un solo ko

Una sola sconfitta in 7 match casalinghi per la Reggiana contro l’Ascoli, insieme a 3 vittorie ed altrettanti pareggi. Una storia, quella contro i marchigiani, iniziata nel 197273 con un 3-0 firmato da Vignando e dalla doppietta di Zandoli, prima della sconfitta nel return match (1-0) per mano di Bertarelli; l’anno seguente Silva firma la vittoria bianco-nera in casa, mentre lo 0-0 del Mirabello è un punto importante per i granata in chiave salvezza. Con un salto temporale di oltre 2 lustri si arriva al 199091: ad Ascoli i padroni di casa si impongono 2-0 con doppietta di Spinelli, a Reggio va invece in scena un pazzo 3-3 con la squadra di Marchioro avanti dapprima 2-0 (Melchiori e Brandani) poi, dopo esser stata raggiunta sul pari, ancora Merlchiori fima il 3-2, prima che Casagrande dal dischetto impatti definitivamente. Nel 199293 le emozioni sono meno, visto che entrambi i match terminano a reti bianche: nel primo la Reggiana resiste quasi 90’ in 10 per l’espulsione di Pacione, in quello interno Lorieri dice di no a tutti i tentativi dei padroni di casa. Nel 201415 l’unico stop casalingo, un 2-0 firmato Pirrone-Addae, mentre al Del Duca finisce 1-1, con un’autorete di Vacca che riprende gli ospiti, passati in vantaggio con Mignanelli; nei playoff la Reggiana sbanca il campo dei bianco-neri dopo una gara palpitante: Bruccini firma il vantaggio su rigore al 10’ e l’Ascoli resta in 10, ma trova la forza di ribaltare le sorti del match con Pelagatti e Mustacchio. Non ha fatto i conti con Spanò, che al 92’ trova il gol del pari, prima che nei supplementari Ruopolo e Giannone chiudano i conti per il 4-2 finale. Nel 202021, infine, non basta la rete di Mazzocchi al 90’ per evitare il 2-1 esterno, mentre in casa decide l’unico squillo granata di Ardemagni, a segno su rigore ad inizio ripresa.

d.r.