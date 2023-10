Sette match esterni, una sola vittoria. Due anni fa il Salò infranse i nostri sogni di gloria

Vero che stavolta si gioca a Piacenza e non al "Turina" di Salò, ma la trasferta della Reggiana coi bresciani non ha mai portato particolarmente bene. Su 7 match esterni, infatti, sono ben 4 le sconfitte, contro 2 pareggi ed 1 sola vittoria: i precedenti cominciano nella stagione 201213, quella della risicata salvezza ai playout col Cuneo, ed in riva al Lago di Garda i granata cadono 2-1 con doppietta di Finocchio nel finale, dopo esser andati in vantaggio con Ardizzone; ancor più largo il kappaò casalingo, col punteggio di 4-1. La giornata forse più amara arriva dai playoff di due anni fa: la Reggiana arriva da favorita, dopo aver perso in volata il campionato col Modena, cade 1-0 con gol di Guerra in trasferta e non entra in partita in casa. E addio sogni.