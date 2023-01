Sette reti con tre rigori contestati: alla fine del ’festival’ il Boretto va al tappeto

BORETTO

3

CASTELVETRO

4

BORETTO: Zovi, Callegari, Toma (40’ st Gandolfi), Parmiggiani R., Ouahero, Rocchi, Bernini (23’ st Cabras) Calliku (43’ st Tamagni), Ennamli, Fanti, Parmiggiani N. A disp. Bonini, Sow, Randazzo, Gueye, Cagnolati, Diouf. All. Iotti.

CASTELVETRO: Avgul, Cornia, Marconi, Notari (17’ st Scarlata), Massari (17’ st Zironi), Operato, Pigozzi, Giordano, Zagari (dal 36’ st Ceccarelli), Nanetti, Bocedi (1’ st Barbieri). A disp. Venturelli, Gargano, Dembacaj, Carrera, Canalini. All. Domizzi.

Arbitro: Hafidi di Ravenna.

Reti: 5’ Ennamli (B), 13’ Marconi (C), 15’ Ennamli (B), 29’ rig. Nanetti (C), 35’ rig. Fanti (B); 34’ st rig. Scarlata (C), 37’ st Barbieri (C).

Note: ammoniti Zovi, Notari, Massari e Parmiggiani N.

Sette reti, tre rigori, tante emozioni e altrettante proteste. Ma nessun punto per il Boretto, che per ben tre volte va in vantaggio ma si fa rimontare e superare dal Castelvetro, non senza polemiche per l’operato del fischietto Hafidi, che ha assegnato due penalty ai modenesi molto contestati.

Che non sia una gara adatta ai deboli di cuore lo si capisce subito, visto che al 15’ sono già 3 le reti realizzate: apre le marcature al 5’ Ennamli, che inganna il portiere su calcio d’angolo, ma Marconi pareggia con una conclusione all’incrocio. Il 2-1 è opera del solito Ennamli, che vede fuori dai pali Avgul e lo beffa con un destro dalla trequarti; al 29’ Zovi, proteso in uscita, entra in contatto con Notari, l’arbitro fischia fallo sul portiere ma cambia idea e assegna il rigore trasformato da Nanetti. Il Boretto ha la forza per attaccare e trova il 3-2 ancora dagli 11 metri con Fanti. La ripresa, invece, si infiamma nei minuti finali, quando Scarlata trasforma un rigore per fallo di Nicolò Parmigiani; i padroni di casa vanno in debito di lucidità e subiscono la beffa con Barbieri, che sfrutta un perfetto inserimento dalle retrovie per il 3-4.