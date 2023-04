Sfida ad alta quota per la Reggiana (24), in vasca alle 20 a Verona nella gara che apre il girone di ritorno di Serie C. Il match con la Fondazione Bentegodi (21), terza a -3 dalla vetta, è fondamentale per le speranze di promozione degli uomini di Franceschetti: i granata dividono la vetta con la corazzata Mestrina, che tuttavia ha una partita ancora da recuperare, e se vogliono provare a piazzare il sorpasso devono necessariamente fare percorso netto in tutte le gare del torneo. Non sarà facile perché, dopo aver perso 16-8 in via Melato, la Bentegodi ha marciato con un ruolino davvero invidiabile, fatto di 6 vittorie ed una sola sconfitta (quella con Mestrina, per l’appunto): da fermare, in particolare, l’attacco scaligero, che con 95 reti all’attivo è il secondo più prolifico del girone proprio davanti a quello cittadino.