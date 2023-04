Sfida all’Entella negli ottavi playoff

I campionati giovanili legati ai club di Serie C stanno volgendo alla fase decisiva: quella dei playoff, delle eliminazioni dirette. Anche qui il colore granata sarà protagonista. La Reggiana, infatti, ha portato gli Allievi alle fasi finali. L’Under 17 guidata da Daniele "Billo" Orlandini, infatti, nonostante il kappao per 1-0 sul campo della Recanatese nell’ultima giornata, si sono qualificati alla fase successiva come terzi classificati del girone C. Erano 60 le squadre al via, suddivise in 6 gironi. Gli Under 17 risultano essere tra le quattro migliori terze, che insieme alle seconde e alle prime classificate andranno a comporre il quadro degli ottavi di finale (16 squadre). E a volte ritornano: l’avversario negli ottavi, infatti, sarà la Virtus Entella (sfida in andata e ritorno, domenica 7 l’andata e domenica 14 maggio è in programma il ritorno). Stagione finita, invece, per l’Under 15, che sabato ha vinto per 3-1 a Recanati contro i locali giallorossi, e ha concluso la stagione regolare con un bottino di 27 punti, al sesto posto al pari dell’Ancona nel girone C.