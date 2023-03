Sfida d’alta quota per la Reggiana contro Mestrina

Sfida al vertice per la Reggiana (15), impegnata alle 19 alla piscina Ferretti Ferrari contro Mestrina (12) nel big match della sesta giornata. In via Melato si affrontano due formazioni ancora imbattute, anche se gli ospiti hanno una partita in meno, avendo posticipato la sfida con Parma: i veneti si fanno preferire per la grande prolificità offensiva, viaggiando ad oltre 16 reti di media a partita; i padroni di casa, guidati dal numero 1 Bazzani, hanno dalla loro invece grande solidità difensiva, come dimostrano i 24 gol subiti in 5 apparizioni. Dal momento che la promozione in B è riservata alla sola prima classificata del girone, la posta in palio è ovviamente molto alta.

Completano il quadro del turno odierno Parma (9)-Ondablu Formigine (3), Bentegodi Verona (12)-Coopernuoto Carpi (6), RN Trento (4)-RN Verona (9) e Virgiliana Mantova (0)-2001 Padova (1).