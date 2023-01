Sfida in vetta, se la Bmr vince va in fuga

Sfida al vertice per la Bmr Basket 2000 (20). Dopo 8 vittorie consecutive, l’ultima domenica scorsa in casa travolgendo Castel San Pietro, gli uomini di Diacci giocano alle 18,30 nella prima di ritorno di Serie C Gold a San Lazzaro di Savena col Bologna Basket 2016 (20), che affianca i reggiani in vetta alla graduatoria dopo aver perso lo scettro in solitaria a causa della sconfitta di Fidenza. Il momento di Magni e compagni (privi dell’infortunato Aguzzoli, frattura al setto nasale per lui) è invece indubbiamente felice, anche se la sfida odierna è tutt’altro che una passeggiata di salute: i felsinei, in casa, non hanno mai perso, collezionando 6 vittorie in altrettanti match, concedendo in difesa soli 70,8 punti ai rivali a fronte di ben 87,8 segnati. Oltre a capitan Graziani (11,4 punti), ex di turno, il pericolo numero uno in attacco è l’ala Kuvekalovic (18,2), anche se sono tanti gli atleti con punti nelle mani, il lungo Fontecchio (11,1) ed i playmaker Tinsley (12,5) e Conti (12,4) su tutti. La sfida d’andata vide la vittoria della Bmr per 95-88.