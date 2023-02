Sfida interna da non fallire per i Vikings Rubiera In Serie B derby tra Secchia e Casalgrande

Sfida interna da non fallire per i Vikings Rubiera (11) sulla strada che porta alla salvezza diretta. Alle 18, nella settima giornata di ritorno di Serie A Gold maschile, la formazione rosso-blu ospita al PalaBursi il fanalino di coda Romagna (4) e dopo tre settimane di pausa ha necessariamente bisogno dei due punti per colmare il gap di 2 lunghezze che la separa dalla nona piazza, occupata attualmente da Siracusa, in attesa che la federazione ufficializzi la nuova classica dopo l’annullamento della penalizzazione. Nella seconda parte di stagione il calendario dà una mano agli uomini di Galluccio, che si troveranno di fronte a tanti scontri diretti, potendo essere padroni del proprio destino: i padroni di casa recuperano Naghavialhosseini e potranno schierare Dall’Aglio, ex di turno, ma non avranno a disposizione Santilli.

Insidiosa trasferta siciliana, invece, per la Casalgrande Padana (14) in Serie A1 femminile: Furlanetto e compagne, alle 18, sono ospiti dell’AC Life Style Erice (22), terza forza del torneo, che tre settimane fa le ha eliminate nei quarti di Coppa Italia. Da difendere, dopo la vittoria interna con Cassano Magnago, c’è la settima piazza, a +2 rispetto alla zona playout.

Serie B. La seconda squadra rubierese, la Pallamano Secchia (24), difende la vetta in Serie B maschile nel derby delle 20,30 contro una Modula Casalgrande (17) reduce da 3 stop di fila; alle 18,30 cerca il momentaneo controsorpasso i Jumpers Castelnovo Sotto (23), che fanno visita in una trasferta molto insidiosa al Faenza (22), terzo della classe.

Alle 20,30 spazio anche alla sfida esterna dello Sportinsieme Castellarano (4), impegnata sul campo dell’Estense Ferrara (11).