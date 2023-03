Sfida salvezza: riempito anche il quarto pullman

Continuano gli allenamenti della Pallacanestro Reggiana in vista della sfida salvezza di domenica contro Verona (palla a due alle 17). Ieri alla sessione guidata da coach Sakota era presente, oltre alla presidente Veronica Bartoli, anche il socio Graziano Sassi. Segno inequivocabile di come anche la società stia cercando di far capire al gruppo - qualora ce ne fosse bisogno - l’importanza della posta in palio. Un messaggio che hanno certamente recepito i tifosi che ieri hanno completato anche il quarto pullman, offerto dal club. La prevendita sta andando a gonfie vele e sono già stati venduti quasi 400 tagliandi sui 500 messi a disposizione della squadra ospite. La possibilità di prenotare il trasporto gratuito è terminata ieri sera, con i pullman che partiranno domenica alle 15 dal parcheggio del centro commerciale ‘L’Ariosto’, in viale Rodolfo Morandi numero 16. Per chi volesse invece acquistare comunque il biglietto per raggiungere l’Agsm Forum con mezzi privati, la vendita è sempre attiva sul portale Vivaticket al seguente link: www.vivaticket.comittickettezenis-verona-unahotels-reggio-emilia203303. Oppure, come di consueto, allo ‘stoRE’ di piazza Prampolini (aperto il martedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 19) e nella sede della Pallacanestro Reggiana in via Martiri della Bettola 47 (dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 19). La gara sarà trasmessa in diretta esclusivamente attraverso la piattaforma di ‘Eleven Sports’.

Francesco Pioppi