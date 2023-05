Sfida tra 112 atleti

Torna il tennis internazionale a Correggio, con il locale circolo cittadino sede di uno dei più prestigiosi tornei mondiali a livello giovanile, ospitando da ieri e fino al 27 maggio l’edizione numero 22 del torneo Under 14. Saranno più di cento i giovani atleti, provenienti da tutta Europa e non solo, a contendersi la vittoria nelle varie categorie: singolo e doppio, maschile e femminile.

Il torneo, Memorial "Marco Testi", in passato direttore del Circolo e colui che ha portato e voluto la manifestazione a Correggio, è realizzato anche grazie al supporto di numerosi sponsor e patrocinato dal Comune. Una manifestazione che nel corso degli anni ha visto la partecipazione di diversi campioni che oggi sono professionisti di questo sport.

Tra di loro Dominic Thiem, Félix Auger-Aliassime (finalista nel 2013), Leylah Annie Fernandez (vincitrice nel 2015), Elisabetta Cocciaretto (sua la vittoria nel 2014), Dominika Cibulková e tanti altri.

Si è già partiti ieri e si continua oggi con le qualificazioni. Le finali di doppio previste per venerdì 26 maggio e le finali dei singolari nel pomeriggio di sabato 27. Tra le 112 giovani promesse che prenderanno parte al torneo ci sarà pure l’atleta di casa Alice Vezzadini. La sede del circolo è in via Terracchini a Correggio, con ingresso libero e gratuito per tutte le giornate del torneo.

