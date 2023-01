Sfide con Milano e Virtus Già disponibili i biglietti

Prosegue la prevendita per la prossima sfida casalinga della Unahotels, con i biancorossi che scenderanno in campo domenica alle 17,30 contro il Banco di Sardegna Sassari. Un match chiave per dare continuità alla bella vittoria ottenuta con Pesaro. Parallelamente però sono già in vendita anche i biglietti per i match di domenica 22 gennaio, quando alle 18 arriverà l’EA7 Emporio Armani Milano, e domenica 12 febbraio quando - sempre alle 18 - arriverà la Virtus Bologna di Milos Teodosic. I tagliandi sono in vendita allo ‘stoRE’ di piazza Prampolini nelle giornate di martedì e sabato (dalle 10 alle 19) e nella mattinata di domenica (dalle 10 alle 13). Biglietti disponibili anche nella sede di via Martiri della Bettola 47 (dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, esclusi i giorni della gara e le festività) oppure online sul portale Vivaticket e nelle ricevitorie autorizzate (solo biglietti interi). Infine col metodo più ‘classico’, con le biglietterie del PalaBigi che il giorno della partita saranno aperte un’ora e quindici minuti prima della palla a due.