Sfila la staffetta paralimpica. Dopo 1.600 km arriverà a Parigi

E’ atteso per oggi l’arrivo della 10ª tappa della staffetta ideata da Alex Zanardi e partita da Cortina domenica scorsa: si tratta di Obiettivo Tricolore, la staffetta paralimpica che affronterà oltre 1.600 chilometri, per concludere il suo viaggio a Parigi domenica 1 ottobre. Protagonisti di questo evento sono 70 atleti paralimpici di Obiettivo3, il progetto di reclutamento e avviamento allo sport per persone con disabilità nato alcuni anni fa per volontà di Zanardi, i quali in sella a handbike, biciclette, carrozzine olimpiche, di corsa e in canoa si passeranno il testimone per dimostrare che le disabilità fisiche e mentali non sono un limite, ma una diversa opportunità di vita. Oggi saranno Ana Maria Vitelaru, assieme alla parmense Myrta Pace, a partire da Mantova, scendere a Castelnovo Sotto dove abita Ana Maria, per raggiungere Reggio verso mezzogiorno alla sede dell’Università, in via Allegri. Domani, poi, Reggio celebrerà questo importante momento con un villaggio di promozione dello sport paralimpico e inclusione sociale alla pista di ciclismo Cimurri con dimostrazioni di showdown, sitting-volley, pattinaggio e pararchery.

c.l.