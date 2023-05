Show ai campionati italiani Sara Nestola è tricolore

Ai campionati italiani d’atletica leggera sui 10.000 metri in pista che si sono svolti ieri a Brescia, Sara Nestola della Corradini, che proprio oggi festeggia il 22° compleanno, ha vinto il titolo tricolore della categoria Promesse, chiudendo al quarto posto assoluto. La gara è stata totalmente dominata da Nadia Battocletti che è rimasta in compagnia di Anna Arnaudo sino al penultimo giro: poi la figlia d’arte è andata in progressione chiudendo in 33’06’’25, davanti alla Arnaudo in 33’16’’95. Alle loro spalle Sara Nestola, a un certo punto terza assoluta, è stata rimontata da Elisa Palmero che ha chiuso in 33’28’’84, mentre la gialloverde è giunta quarta in 33’30’’40 che è il nuovo primato provinciale ed è il terzo tempo di sempre per un’emiliana.

La Nestola ha fatto gara cosciente, lasciando andare le prime due che avevano un passo eccessivo, per poi guidare spesso il secondo gruppetto che alla fine si è giocato la medaglia di bronzo. Sara Nestola, che è allenata da Stefano Baldini, ha ottenuto così il suo terzo titolo italiano stagionale di categoria, dopo quello dei 3000 indoor e di corsa campestre.

Nella stessa gara Francesca Cocchi è giunta 11ª in 36’07’’65; Mattia Marazzoli, tra le Promesse, ha chiuso in 32’18’’87, Manuel Cecchini in 36’30’’81, mentre Alessandro Bellini, junior dell’Atletica Guastalla Reggiolo, ha fermato il cronometro su 39’34’’74. Viola Canovi, sempre della Corradini, in grande evidenza al meeting di Modena per la categoria cadette. Ha vinto gli 80 piani in 9’’8, giungendo poi seconda nel salto in lungo con m 5,66.

Tra tanti risultati positivi, eccone uno negativo… anche se da dividere per quattro rispetto agli atleti di casa nostra. La staffetta azzurra 4x100 con Zaynab Dosso in prima frazione, è stata squalificata al meeting di Firenze per perdita del testimone, dopo che comunque i cambi tra Kaddari, Bongiorni e Fontana erano stati pessimi.

Claudio Lavaggi