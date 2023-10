Shqiponja, matricola terribile. In testa al campionato di C2

Futsal Shqiponja (6) in vetta a punteggio pieno al campionato di Serie C2.

La matricola reggiana ha la meglio 3-1 nella sfida disputata al PalaSocrate di Castelnovo Sotto contro il Futsal Ponte Rodoni (3), trascinata dalla tripletta di Kabashi; nel finale si erge a protagonista il portiere Benso, che respinge un rigore degli avversari e mantiene i suoi a distanza di sicurezza.

Stop esterno, invece, per il Futsal Guastalla (3): a Ravarino i rosso-blu cedono 3-1 alla nobile decaduta Pro Patria San Felice (6), recriminando non poco per alcune decisioni arbitrali. Di Verona, su incursione laterale di Bulgarelli, il punto del provvisorio 1-1.

Nell’amichevole tutta reggiana disputata al PalaKeope, l’OR Reggio Emilia (A2) fa valere la differenza di categoria superando 5-1 i padroni di casa della Real Casalgrandese (B), trascinata dalla doppietta di Mazzariol, in rete al pari di Arduini, Ruggiero ed Edinho; di Ben Saad il gol della bandiera ceramico.