Sì all’acquisto di due giocatori Ma Sakota va piano: non vuol fallire

di Gabriele Gallo

Il tempo stringe, il calendario incombe, i nomi appetibili ci sono, ma le risposte negative ai sondaggi per intavolare una trattativa sono maggiori rispetto a quelle favorevoli.

Senza contare che coach Dragan Sakota ha idee ben precise sull’assetto da dare alla "sua" Unahotels. E se da un lato questo depone a favore del tecnico serbo in tema di chiarezza in percorsi e obiettivi, dall’altro ciò restringe il campo ove operare determinate scelte.

In sintesi il "mercato di riparazione" biancorosso che ha come scopo individuare i profili adatti a dare una svolta alla stagione e alla classifica asfittica per conquistare la salvezza, non si presenta facile.

Gli obiettivi, in termini di ruolo, sono due: un esterno che garantisca canestri e dia anche fiato alle due ali (Olisevicius e Strautins) ancora lontane da un accettabile stato di forma, e un lungo che abbia abilità nel gioco interno e punti nelle mani. Fattori, pensando a quest’ultimo tassello, che rendono difficilmente percorribile la pista dell’ex Virtus Bologna Julian Gamble. Quest’ultimo, in uscita dagli israeliani del Bnei Hertzeliya, era un nome di sicuro richiamo e affidabilità ed è stato suggerito a Sakota dalla dirigenza. Ma l’allenatore subentrato a Menetti ritiene che, per gli interessi della squadra, occorra un profilo diverso di atleta. Quello prima citato e su cui staff tecnico e management tengono ben monitorato il mercato. Partendo però da un paio di presupposti non graditi ma messi in conto: giocatori di un certo livello, pronti e impattanti in tempi brevi, fanno fatica ad accogliere l’idea di approdare in un club all’ultimo posto nel massimo campionato italiano; in seconda battuta atleti di valido pedigree e buona mentalità sono magari free-agent ma fermi da alcuni mesi. E poiché di tempo per integrare eventuali non ne rimane poi molto, va da sé che non sia l’opzione preferita dalla Pallacanestro Reggiana. Complicato poi riproporre un’operazione come quella che condusse in biancorosso, nel 2017, Jalen Reynolds: ovvero pescare in A2 elementi adatti alle necessità. Reggio, per dire, ha sondato il terreno per strappare a Nardò il funambolico playmaker Usa Russ Smith, che nel girone rosso viaggia a 27 punti di media; ma il vulcanico patron pugliese, Carlo Durante, ha risposto picche.

In questo quadro gli interventi rispetto al mercato estivo restano fermi a Beka Burjanadze (per il quale si sta seriamente valutando di non esercitare l’opzione di uscita dall’accordo il 18 gennaio a patto che, una volta perfezionato l’ingaggio del nuovo lungo, il georgiano accetti un ridimensionamento del suo minutaggio) e a R.J. Nembhard. L’esterno Usa, fortemente voluto da Sakota, non è sinora riuscito a inserirsi nei meccanismi biancorossi.

Lo staff cercherà di integrarlo ulteriormente, anche perché ha il contratto garantito sino a giugno e per il mercato estero sono rimasti 2 visti da spendere sui 4 tesseramenti totali ancora possibili; se non ci riuscirà si ragionerà se tagliarlo o, si perdoni il gioco di parole, ritagliarli un altro ruolo.