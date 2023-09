Si alza il sipario: . Scandiano stasera ospita il Fiorenzuola

Si alza il sipario sulla palla a spicchi femminile.

La prima a debuttare è Scandiano che ospita al palaRegnani alle 20.30, il Fiorenzuola. Le biancoblu di coach Pozzi sono tirate a lucido con il ritorno al basket giocato delle infortunate di lungo corso Alice Brevini (foto) e Bini e alcuni innesti di qualità che fanno di Scandiano la possibile outsider del girone.

"Siamo pronte - dice coach Pozzi - ad affrontare la prima delle nostre quattordici finali contro una squadra che ha cambiato allenatore e si è rinforzata. Sarà necessario capire velocemente il tipo di partita che avremo di fronte e cercare di portarla nei nostri canali".

Scende invece in campo domani la Chemco Puianello: alle 20,30, le gialloblu rendono visita a Cavezzo in un esordio da far tremare i polsi. Le castellesi e le modenesi del coach scandianese Gigi Piatti hanno infatti ambizioni di alta classifica. "Siamo reduci - dice il coach castellese Giroldi - da una preseason che ci ha visto affrontare alcune squadre di categoria superiore per tenere alto fin da subito il ritmo delle gare e provare ad essere il più pronte possibili. Cavezzo ha rinforzato il proprio roster con l’inserimento di Verona, proveniente da una importante carriera tra serie A1 e A2. Ci vorrà una partita di grande spessore per portare a casa i primi punti della stagione". Gli risponde coach Piatti: "Siamo alla prima di campionato per cui le squadre diciamo che sono ancora in rodaggio. Tutti sanno però che Puianello è una società con ambizioni di serie A ormai da qualche anno: ci aspetta una dura battaglia che combatteremo a viso aperto, senza timori reverenziali, con la precisa intenzione di essere competitive".

Cesare Corbelli