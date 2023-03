Si aspetta il ritorno di Guiebre

Sono ripresi ieri gli allenamenti della Reggiana in vista della sfida di sabato, quando alle 17,30 al ‘Città del Tricolore’ arriverà la Recanatese dell’ex Alessandro Sbaffo (foto), a cui basta un solo punto per avere la matematica certezza di salvarsi.

Una gara in cui lo staff dovrà fare a meno di Guglielmotti, di Laezza e di mister Diana: tutti espulsi nella partita nella bagarre di Rimini e quindi colpiti dal giudice sportivo.

La speranza è che Guiebre possa invece tornare il prima possibile a disposizione, prendendo il primo aereo disponibile dopo l’ultima partita che il suo Burkina Faso giocherà questa sera alle 21 (ora italiana quindi le 18 in Marocco) a Marracash contro il Togo.

In fascia al momento l’unico laterale ‘puro’ disponibile è Riccardo Fiamozzi, quindi un ritorno del fluidificante mancino di proprietà del Modena sarebbe assolutamente importantissimo.

Da verificare poi anche le condizioni di Montalto che soffre per una botta al costato, mentre Muroni sta mettendo altri allenamenti nella gambe e potrebbe rappresentare un’opzione in più a disposizione del mister che, per questa partita, sarà Alessio Baresi.