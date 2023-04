Si avvicina il grande giorno del Giro d’Italia Ieri la presentazione ufficiale in Regione

di Giacomo Guizzardi

"Centosei anni e non sentirsi vecchi". Con queste parole Mauro Vegni, direttore del Giro d’Italia e di Rcs Sport – ciclismo, ha voluto introdurre la presentazione delle due tappe emiliano-romagnole del prossimo Giro (nella foto la presentazione ufficiale di ieri), giunto quest’anno alla centoseiesima edizione (il 6 maggio l’inizio, il 28 la fine). La nostra Regione sarà protagonista in tre giornate: il 14 maggio si partirà, con una crono, da Savignano sul Rubicone: 35 chilometri per arrivare a Cesena, in una tappa che Davide Cassani, presidente di Atp Emilia-Romagna, ha definito "bella e particolare", arricchita dalla presenza di grandi campioni come Evenepoel, Roglic e l’italiano Ganna. Dopo il lunedì 15 di pausa, si ripartirà il giorno successivo da Scandiano, e si supererà il confine regionale, concludendo la giornata a Viareggio. Una tre giorni all’insegna del ciclismo, come sottolineato dal presidente della Regione Stefano Bonaccini: "L’opportunità che dà una corsa ciclistica è la più grande festa popolare alla quale possiamo assistere. Si tratta di occasioni che coinvolgono un’intera comunità".

Un legame ben saldo quello tra la Regione e il ciclismo, come puntualizzato dal capo della segreteria politica della Presidenza della Giunta Gianmaria Manghi: "Un evento che si inserisce in un contesto di valorizzazione delle due ruote e del territorio. La corsa Rosa è la principale kermesse che fortunatamente incontriamo tutti gli anni in collaborazione con RCS". Non solo il Giro, visto che l’Emilia-Romagna ospiterà, il 24 giugno, i campionati italiani su strada Under 23, i Campionati Italiani Giovanili su Pista (al velodromo Servadei di Forlì dall’1 al 4 agosto) e, ovviamente, il Giro dell’Emilia, in programma per il 30 settembre prossimo, da Carpi a Bologna. Cassani non si è risparmiato, sbilanciandosi già su qualche nome: "Evenepoel viene dalla vittoria alla Liegi-Baston-Liegi, ha dominato; viene per vincere e ha creato una squadra per farlo. Ganna? Pippo è un fenomeno in pista e nelle crono, sta diventando un corridore da classiche ma non può competere nelle grandi corse a tappe".

Presenti anche rappresentanti istituzionali dei comuni maggiormente coinvolti: per Savignano il sindaco Filippo Giovannini, per San Mauro Pascoli l’assessore Tiziano Banchini, per Scandiano il sindaco Matteo Nasciuti mentre per Cesena Christian Castorri, vicesindaco.

Il senso e l’importanza di un evento del genere lo ha sintetizzato bene proprio Bonaccini, che dopo avere sottolineato l’impatto che il ciclismo ha avuto e sta avendo sulla nostra Regione ("Siamo i primi per piste ciclabili e stiamo investendo risorse per realizzarne altri 1000"), ha chiuso la conferenza di presentazione in questa maniera: "Per noi il Giro è l’Italia. È il nostro patrimonio culturale e sportivo".