Si chiama Langston l’incubo della città del Torrazzo

Bryante WEBER (29 minuti, 45 da 2, 11 da 3, 12 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, 2 recuperate, 5 assist, 12 punti)

In difesa è veemente come di prassi. Chiude gli spazi e sporca le vie di passaggio. Segna anche canestri importanti. Voto 7

Alessandro CIPOLLA (3 minuti, 0 punti)

Uno spezzone per dare fiato ai compagni. N.G.

Kevin HERVEY (31 minuti, 24 da 2, 35 da 3, 11 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, 3 assist, 14 punti)

Nonostante nei primi 20’ abbia diversi passaggi a vuoto difensivi, Priftis gli dà grande fiducia. Che lui ripaga con un secondo tempo di ottima qualità, nel quale regala "bombe" chirurgiche e lucidità nei momenti clou. Se troverà maggiore continuità Reggio può davvero sognare grandi cose. Voto 7

Langston GALLOWAY (27 minuti, 35 da 2, 68 da 3, 44 ai liberi, 1 rimbalzo, 3 assist, 28 punti)

Micidiale al tiro e per leadership. Parte contratto per via dei due falli subito commessi. Poi si scatena e diventa un incubo per Cremona trascinando, minuto dopo minuto, Reggio alla vittoria. Voto 8

Mouhamed FAYE (21 minuti, 69 da 2, 05 ai liberi, 6 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 12 punti)

C’è un diamante in casa biancorossa. Un 18enne che gioca con questa personalità, concentrazione e aggressività era da un bel po’ che non si vedeva nel campionato italiano. Fondamentale nel successo Unahotels; due sue giocate, con schiacciata, strappano applausi anche ai tifosi di casa. Voto 7.5

Jamar SMITH (24 minuti, 22 da 2, 47 da 3, 22 ai liberi, 2 rimbalzi 4 assist, 18 punti)

Prima parte di gara di grandissimo spessore: converte a canestro tutto quello che gli capita per le mani e sprizza carisma in ogni movimento. Successivamente garantisce tranquillità alla squadra agendo spesso da playmaker aggiunto. Voto 7

Darion ATKINS (18 minuti, 12 da 2, 2 perse, 1 recuperata, 2 punti)

L’unica nota fuori scala nello spartito.

Non riesce a entrare in partita ma ha il merito di non strafare o forzare. Voto 5.5

Michele VITALI (29 minuti, 13 da 2, 13 da 3, 22 ai liberi, 1 persa, 4 recuperate, 7 punti)

Il proscenio offensivo se lo prendono altri. Da capitano vero si mette al servizio della squadra con valido lavoro difensivo. Mezzo voto in più per i 4 palloni recuperati, che in un match chiuso punto a punto hanno rilevante peso specifico. Voto 6.5

Sasha GRANT (8 minuti, 22 ai liberi, 1 rimbalzo, 1 recuperata, 1 assist, 2 punti)

Entra con piglio, difende duro. Nelle fasi in cui Reggio ha faticato in retroguardia, gli avremmo dato qualche minuto in più. Voto 6

Matteo CHILLO (8 minuti, 01 da 2, 01 da 3, 1 recuperata, 0 punti)

Attivo e diligente. Esegue il suo compito. Voto 6

Gabriele Gallo