Si è svegliato il Campagnola: Boretto sconfitto

CAMPAGNOLA

2

BORETTO

0

CAMPAGNOLA: Stefanelli, Bellentani, Messori, Calabretti (1’ st Michelini), Camara, Minutolo, Errichiello, Riccò, Pivetti (43’ st Scarpato), Jorge Sgro, Mastaj (41’ st Odoro). A disp. Ripesi, Platani, Catellani, Gigante, Roversi, Spaggiari. All. Ferraboschi.

BORETTO: Zovi, Callegari, Sow (30’ st Cabras), Sassi, Ouahero, Rocchi, Calliku (34’ st Randazzo), Gandolfi (37’ st Gueye), Ennamli, Fanti, Parmigiani N. (30’ st Lorenzini). A disp. Bonini, Parmigiani R., Orlandini, Diouf, Tamagnini. All. Iotti.

Arbitro: Melloni di Modena.

Reti: 25’ st Mastaj, 27’ st rig. Jorge Sgro.

Note: espulso al 37’ st il massaggiatore Franchi (B) per proteste; ammoniti Errichiello, Minutolo, Camara, Bellentani, mister Iotti, Cabras e Ennamli.

Ritrova il sorriso il Campagnola, che dimostra di voler salvare quantomeno l’onore, e infligge la seconda sconfitta di fila al Boretto, battendolo con due reti nella ripresa. I padroni di casa sfiorano il vantaggio al 33’, quando Zovi devia sulla traversa una perfetta parabola su punizione di Jorge Sgro. Nella ripresa, al 70’, Messori lancia lungo per Pivetti, Zovi respinge due volte la conclusione di quest’ultimo, prima che Mastaj metta in fondo al sacco. Passano 2’ e Jorge Sgro raddoppia dal dischetto, per rigore concesso per fallo su Riccò.