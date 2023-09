"Sì, io e Nesta siamo come Sandra e Raimondo"

La presentazione della nuova Reggiana è stata anche l’occasione per fare quattro chiacchiere in maniera spensierata davanti ai tanti tifosi arrivati al ‘Parco Innovazione’ per vedere da vicino i granata. Tra i più spigliati davanti al microfono il direttore sportivo Goretti che, incalzato dal presentatore Luca Simonelli sul rapporto con mister Nesta, ha risposto senza pretattica: "Io e il tecnico discutiamo come Raimondo Vianello e Sandra Mondaini? È un po’ quello che succede tra tutti gli allenatori e i direttori sportivi – ha spiegato il dirigente granata – nel senso che c’è il confronto, a volte anche acceso, ma sempre aperto e con un unico obbiettivo: far vincere la squadra. Tutti e due in maniera positiva. Soprattutto il primo anno che abbiamo lavorato assieme a Perugia abbiamo avuto momenti abbastanza caldi, dico bene mister? (Nesta annuisce e sorride, ndr) però dopo 10 minuti ci dimenticavamo entrambi tutto, credo sia una cosa naturale". Il tecnico argomenta e ironizza: "Dopo la partita non siamo mai d’accordo, il giorno dopo invece va sempre un po’ meglio". Le arrabbiature, dice Goretti, nascono "perché ci sentiamo una grande responsabilità da parte della piazza e della proprietà che ha grande voglia di fare. Dopo aver visto 10 giorni di allenamenti dei ragazzi sono molto fiducioso per i risultati nel medio-lungo periodo anche se sono un po’ preoccupato: ci servirà un po’ e il calendario è duro. Speriamo di alimentare l’entusiasmo che ci circonda".

Francesco Pioppi