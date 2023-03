Si punta al recupero di Lanini, Pellegrini e Muroni

Giornata di scarico ieri per la Reggiana che già oggi riprenderà però a lavorare a pieno ritmo per affrontare al meglio la sfida di sabato contro la Torres. Diana purtroppo non avrà a disposizione Giuliano Laezza che era diffidato e a Pontedera si è beccato il ‘giallo’ da parte dell’arbitro Gabriele Scatena. Il difensore campano, tra i trascinatori granata di quest’annata, tornerà a disposizione sabato 25 marzo per il derby col Rimini dove invece mancherà Abdoul Guiebre, convocato dalla nazionale del Burkina Faso per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. Ci saranno poi da verificare le condizioni di Eric Lanini, che ha stretto i denti contro il Pontedera ma che soffre per un grosso ematoma al quadricipite, e soprattutto bisognerà capire come sta Jacopo Pellegrini la pedina forse più insostituibile, in questo momento, di tutta la rosa. Il bomber reggiano è infatti uscito con una caviglia gonfia come un melone dopo appena 18 minuti nella sfida con l’Entella ed è chiaro che non possa essere al meglio. Col Pontedera è andato in panchina e ad un certo punto Diana gli ha anche fatto svolgere un blando riscaldamento, poi ha preferito non rischiarlo. È necessario che l’attaccante si riprenda al meglio per questa volata finale dove potrebbe fare molto comodo anche il recupero di Mattia Muroni, per sparigliare di tanto in tanto le carte. Il centrocampista è reduce da un problema alla schiena che dovrebbe essere in via di risoluzione, ma il condizionale con gli infortunati della Reggiana è più che mai d’obbligo: si sa quando escono dal campo e non quando rientrano.

Francesco Pioppi