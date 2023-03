Si rigioca la gara delle polemiche La classifica dei Vikings sorride

La classifica dei Vikings Rubiera torna a sorridere. La Federazione, infatti, ha recepito ieri il verdetto del Collegio di Garanzia che lo scorso 1 febbraio aveva accolto il ricorso della società rosso-blu contro la decisione del Giudice Sportivo, che l’aveva esclusa dalla Serie A Gold maschile dopo la rinuncia a proseguire la gara sul campo di Siracusa a causa della condensa, tale da rendere impraticabile il campo di gioco.

Da rigiocare, invece, la sfida con i siciliani, che in un primo tempo si pensava potesse essere vinta a tavolino: il match verrà ripetuto il prossimo 12 aprile e avrà un peso specifico non indifferente nella volata salvezza.

Con la nuova graduatoria, che dovrebbe essere ufficializzata nel prossimo comunicato federale, i Vikings scavalcano Carpi e salgono al quartultimo posto, distanti 2 lunghezze da Siracusa, che li precede, e 3 da Fondi, decima e riferimento per la salvezza diretta.

Ad accedere ai playout saranno le ultime quattro della graduatoria con l’eccezione del Campus Italia, attualmente penultimo e prossimo rivale di Rubiera nel match in programma domani al PalaBursi, visto che la squadra federale è già certa di prender parte alla Serie A Silver 202324.

La rincorsa alla salvezza della squadra di Galluccio non è in discesa ma sicuramente più agevole di qualche mese fa: certo, occorrerà cercare di fare più punti possibili nelle sei gare che restano al termine della regular season, non lasciando nulla di intentato.

Dopo la sfida interna al Campus Italia, ci saranno altri scontri diretti: il 22 marzo derby esterno a Carpi, il 25 sarà invece la volta dell’altra sfida con Siracusa. L’1 aprile si torna a Rubiera per il match con Pressano, attuale sesta forza del torneo, per poi chiudere il 12 con la già citata trasferta siciliana ed il 15 con il match interno con Cassano Magnago.