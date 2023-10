Si rompe il canestro, tutti a casa. Il Cavriago piegato dalla Vis

Non si è giocato alla palestra cittadina di via Primo Maggio l’anticipo di DR1 tra i padroni di casa del Basket Jolly (4) e Castelfranco (2).

Ad impedire la disputa della contesa la rottura di un canestro, risolta poi nei tempi previsti: le due squadre, tuttavia, hanno scelto di non proseguire per motivi di sicurezza: il pezzo da riparare, infatti, non fa parte dell’attrezzatura obbligatoria di riserva, regolarmente presente all’interno dell’impianto.

L’altro match.

Si è giocato, invece, a Villa Sesso, dove il fanalino Scuola Basket Cavriago (0) ha proseguito nella sua serie di sconfitte cedendo 63-50 di fronte ai bolognesi della Vis Persiceto (6): nella prima gara dopo le dimissioni di Menozzi, La Rocca e compagni sono subito andati sotto, non riuscendo più a rientrare nel corso della contesa.

S. BASKET CAVRIAGO

50

VIS PERSICETO

63

SCUOLA BASKET CAVRIAGO: Ferrari F., Pighini 2, Bacci 4, Castagnetti 2, Morelli ne, Zecchetti 11, La Rocca 10, Giorgino 9, Fall 11, Generali 1. All. Zagni.

VIS PERSICETO: Palmieri, Patrese, Benuzzi 4, Pedretti 6, Mazza 12, Francia 15, Ramini 13, Guazzaloca 7, Rando 4, Barbieri 2, Sighinolfi, Ferrari A. ne. All. Sacchetti.

Arbitri: Beltrami e Di Nocera di Parma.

Note: parziali 11-20, 19-28, 30-41.