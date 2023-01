"Sì, sono il miglior Venturi di sempre"

di Giuseppe Marotta Parlando con Giacomo Venturi (quest’anno 12 presenze, 2 gol subiti e 10 porte inviolate) non si può non partire dal gol all’89’ di Gennari del Montevarchi (nel successo di domenica per 2-1), che ha interrotto il cammino di ’Jack’ (31 anni, in Toscana ha giocato la 70ª in granata, 33 le gare senza prendere reti e 62 i gol presi) verso il record di Nico Facciolo. O forse no. Venturi, la sua versione qual è? "Mi hanno spiegato che ho fatto 890 minuti consecutivi senza subire gol, mentre Facciolo ne fece 873, a cui si aggiungono 29 giocati prima di una gara disputata dal suo secondo (Cesaretti, ndr), per un totale di 902. Il mio di 890’, quindi, sarebbe un record consecutivo, mentre il suo di 902 è sempre record, ma di minuti non di fila". Quindi il record se lo prende. "Non sono io a prendermelo, ma gli altri a darmelo (tono scherzoso)". In campo pensava alla statistica? "Ho iniziato a farlo col Siena, prendere gol sul 4-0 sarebbe stato un peccato, ma la mia priorità è sempre stata la squadra. Poi è chiaro che essendo un portiere ho l’obiettivo di non prendere gol". Ne parlava col preparatore...