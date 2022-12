"Sì, sono salita sul trono del mondo Ma vi assicuro che non è finita qui"

di Claudio Lavaggi

Alessia Gennari, la pallavolista reggiana dell’Imoco Conegliano, si sta godendo una meritata settimana di ferie.

Ma è proprio vero?

"Incredibilmente vero. Uno stop ci voleva proprio. Abbiamo chiuso il 26 con la gara di campionato e i festeggiamenti con il nostro pubblico per il mondiale per club e ora ne riparliamo il 2 gennaio".

Ben 5343 spettatori, palasport esaurito.

"Un pubblico da brividi, venuto lì per sostenerci nella partita, ma soprattutto per festeggiare. Ci hanno chiamato una a una, con la coppa vinta, luci, colori, un bel video, davvero una grande gioia ed emozione".

Ma poi c’è il rovescio della medaglia, pressioni, allenamenti, partite. E’ così dura?

"A livello di allenamenti no, perché in pratica ad oggi ci siamo allenate molto poco, infatti o giocavamo o eravamo in viaggio. Ma il gruppo di Conegliano è incredibile, non lascia niente al caso, tecnici preparati, dirigenza di grande esperienza, una società abituata a vincere e a lottare sempre al vertice".

E nonostante i tanti addi estivi, (Folie, Sylla, Egonu) vi dessero in calo…

"Vero, ma qui al di là dei nomi le squadre le sanno costruire bene".

Quindi quella che lei definì una sfida si sta avviando ad un esito positivo?

"La stagione non è iniziata da tanto, ma nel giro di poco tempo abbiamo vinto Supercoppa e Mondiale per club e a fine gennaio abbiamo la final eight di Coppa Italia. Senza dimenticare che in Champions abbiamo vinto le due gare disputate entrambe per 3 a 0 e che siamo prime in campionato".

Ma nella testa è cambiato qualcosa, da quando entrava nella palestra di San Martino?

"No, la voglia di giocare, la passione, di vivere la pallavolo è sempre quella di una ragazzina. Poi è chiaro che ho 31 anni e non potrò andare avanti in eterno. Però se faccio un bilancio ad oggi, credo di essere al culmine della mia carriera, in una società ai vertici mondiali del volley".

Meglio ancora della squadra turca dove gioca Paola Egonu?

"Noi ai mondiali non eravamo favorite ma il nostro tecnico Santarelli, che ha proprio appena firmato con la nazionale turca, ci sta facendo giocare un volley di alto livello e con noi tutte faticano tanto".

Per forza, siete le ’Pantere’, (soprannome delle giocatrici di Conegliano).

"Già, diciamo che so entrando nella parte, sì, dai - dice ridendo Alessia - un po’ pantera adesso mi sento anche io".

Culmine carriera cosa significa? Ha pensato al domani e al dopodomani?

"Tra 2021 e 2022 mi sono tolta belle soddisfazioni, grazie ovviamente alle compagne di club e in azzurro. Ma non sono sempre state rose e fiori, io negli anni passati ho avuto diversi infortuni tra ginocchia e il problema al braccio. Li ho superati e sono arrivata sino ad oggi, ma fisicamente mi devo un po’ gestire. Comunque credo proprio che non sia finita qui".

E’ una promessa?

"Beh, il domani è il 2023 con tutti gli appuntamenti previsti, poi mi piacerebbe restare a giocare ancora a Conegliano almeno un anno, sino alle olimpiadi di Parigi 2024, ma c’è ancora tanto tempo. Poi a fine carriera vorrei restare in questo mondo, ma vedremo".

Si ricorda ancora di chi l’allenava a San Martino?

"Certo, i miei allenatori li ricordo tutti e tutti mi hanno dato qualcosa. A San Martino c’era Enrico Giordani, era severo, pretendeva molto e così ho iniziato a lavorare tanto sin da piccola".

In Serie C, nelle file dell’Everton, da quest’anno gioca sua sorella Alice. Quando vi vedete, parlate di volley?

"Io sono sempre in giro, lei spesso viene a vedere le mie partite, io faccio più fatica ad assistere alle sue. La pallavolo è la passione che ci accomuna da sempre, ne parliamo, ma quando ci vediamo non è prioritaria".