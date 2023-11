Si spera nel recupero dei tre infortunati

Allenamento mattutino in via Agosti per la Reggiana che domani godrà di un giorno di riposo prima di riprendere lunedì, in vista della sfida con l’Ascoli di sabato (stadio Giglio ore 14). Per l’occasione mister Nesta conta di poter recuperare Sampirisi, Pajac e Lanini è proprio queste ultime sessioni saranno fondamentali per capire se effettivamente i calciatori potranno dare il loro contributo. Tra i marchigiani, che non avranno Nestorovski per infortunio, debutto in panchina di mister Castori.