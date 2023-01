Si torna a sudare dopo otto giorni di vacanza Domenica si riparte: a Reggio arriva il Siena

Dopo otto giorni di vacanza, sono ripresi ieri allo ‘Sporting’ di Cavazzoli gli allenamenti della Reggiana in vista della sfida di campionato che domenica (fischio d’inizio alle 17,30) vedrà il Siena arrivare al ‘Città del Tricolore’ per la seconda giornata di ritorno. I granata non avranno gli squalificati Giuliano Laezza, Filippo Nardi, Muhamed Varela Djamanca e mister Aimo Diana, mentre il bomber Adriano Montalto è pronto al rientro così come il difensore Michele Cremonesi è pronto a subentrare se Alessio Luciani non dovesse farcela.

Giovedì e venerdì le sessioni tecnico-tattiche (doppie, mattino e pomeriggio) si sposteranno sul sintetico del ‘Santos’ in via Fano in modo da garantire un fondo più compatto dopo tanti giorni di maltempo.

f.p.