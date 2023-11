Si torna in palestra. Weber potrà giocare

Riprenderanno questa mattina al PalaBigi gli allenamenti della Pallacanestro Reggiana in vista dell’importantissima sfida interna con la Carpegna Prosciutto Pesaro, in scaletta sabato alle 20,30. Briante Weber ci sarà regolarmente: per fortuna il colpo al ginocchio subito a Venezia verrà assorbito in pochi giorni.

Sabato al Bigi è prevista una speciale promozione per gli studenti universitari che potranno acquistare un biglietto per la curva non numerata al prezzo speciale di 5 euro. L’iniziativa non è attiva online e per usufruirne bisognerà quindi presentare il tesserino universitario e il codice fiscale ai botteghini (il giorno della partita, a partire dalle 19,15) oppure in sede o allo ‘Store’ di piazza Prampolini. Nel frattempo oggi pomeriggio alle 15,30 lo staff e i giocatori della ‘PR’ presenteranno un’importante partnership presso la sede della Croce Verde. Una sinergia che si svilupperà all’interno del progetto ‘We Care’, sempre più presente sul territorio per creare collaborazione tra realtà benefiche consolidate sul nostro territorio.