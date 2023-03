Si va a caccia di titoli italiani a Gubbio, Padova e Ancona

Weekend un po’ particolare per l’atletica leggera perché mescola attività giovanile a quella dei master, con gare all’aperto e al chiuso. Ai massimi livelli nazionali, ed è campionato italiano individuale e di staffetta, ci sono le gare di cross di Gubbio, alle quali prendono parte 2.500 atleti da tutta Italia. Varie prove tra sabato e domenica, con la presenza di 28 atleti della Corradini Rubiera, tra i quali spiccano i nomi di Nestola, Rondoni, Casoni, Cocchi, Lusuardi e le gemelle Ferrari; 12 sono gli atleti della Self Montanari e Gruzza, con la presenza tra gli altri di Roberto Boni.

A Padova sono di scena i campionati italiani indoor di prove multiple per le categorie allievi, juniores e promesse. La Self schiera la promessa Lucia Cantergiani che può gare molto bene e le juniores Margherita Davolio e Caterina Martinelli. Per l’Atletica Reggio c’è Francesco Stradi (allievo), per Castelnovo Monti lo junior Davide Rondanini.

Ad Ancona, infine, si svolgono i campionati italiani master indoor e pure le gare all’aperto dei campionati italiani di lanci. Detto che il mitico Lamberto Boranga alla veneranda età di 80 anni è schierato con l’Olimpia Amatori Rimini nelle gare di salto in alto, salto in lungo e salto triplo, veniamo ai reggiani veri e propri, anche se alcuni gareggiano con casacche di società esterne.

Questi campionati si aprono oggi e vedono presenti migliaia di atleti in tutte le categorie, dai nati nel 1988, sino a qualche ultranovantenne. E allora ecco quattro atleti Self, Gabriele Digiovanni e Gianluca Bertani nel lancio del disco, Umberto Pancaldi e Guido Rebizzani nelle prove di corsa.

Luciano Radighieri dell’Atletica Reggio è impegnato sui 400, Angelo Zigni dell’Atl. Castelnovo Monti nella velocità. Francesca Vacondio è con Modena Atletica nel pentathlon, Stefania Dallasta dell’Atletica Empoli su 800 e 1500. Nella Fratellanza Modena ai lanci si dedica Tarcisio Venturi, mentre un discorso a parte va fatto per Bokar Badji che ha ampiamente il miglior tempo d’accredito, sia sui 60, sia sui 200.

Claudio Lavaggi