Si va verso il record di spettatori stagionale

Quello con l’Entella non è un derby, ma è come se lo fosse e così - ora dopo ora - l’adrenalina sta iniziando a salire e con essa anche il numero dei biglietti venduti.

Quasi seimila, stando all’ultimo conteggio serale, ma i tagliandi si potranno acquistare anche domani, con i botteghini del ‘Città del Tricolore’ che saranno aperti dalle 15,30 e fino alle 18,15 (di fatto fino alla fine del primo tempo).

La media degli spettatori per le gare interne (5371) è quindi già stata superata, ma l’obbiettivo è fare il ‘record casalingo’ di questa stagione. In quest’annata il maggior numero di spettatori al ‘Giglio’ è stato registrato lo scorso 19 ottobre contro il Cesena (7068) e sarebbe davvero un bel segnale poterlo superare. Ovvio che sul totale inciderà anche l’affluenza dei tifosi ospiti che sarà inferiore a quella dei romagnoli, ma è pur vero che parliamo di una gara che si svolgerà ad un orario perfetto (17,30) anche per chi viene da fuori regione e in pieno week end.

Sarebbe quindi molto importante oltre che suggestivo avere una cornice di pubblico all’altezza di quello che il club e la squadra stanno facendo nel proprio percorso considerando che questa potrebbe essere la partita più importante della stagione.

La Reggiana ha bisogno di sentire tutto il calore del pubblico di fede granata per affrontare quella che potrebbe anche risultare come l’ultima salita prima di una gloriosa discesa.

Serve però ancora uno sforzo da parte di tutti. Oltre che ai botteghini il giorno della partita, i biglietti possono essere acquistati tramite il circuito ‘Vivaticket’ e in tutti i punti vendita autorizzati oltre che al ‘Regia Store’ di via Piccard 16B.

Questi i prezzi: tribuna autorità 60 euro, curva sud (15 euro l’intero e 12 il ridotto oppure 12 e 9 se acquistati in prevendita), tribuna ovest superiore centrale (30 e 25; 25 e 20), tribuna ovest superiore laterale sud (30 e 25; 25 e 20), tribuna est centrale (22 e 18; 20 e 15), tribuna est laterale (22 e 18; 20 e 15), tribuna ovest inferiore centrale (35 e 30; 30 e 25), tribuna ovest inferiore laterale sud (30 e 25; 25 e 20), tribuna ovest inferiore laterale nord (30 e 25; 25 e 20), tribuna ovest superiore laterale nord (30 e 25; 25 e 20). Ingresso gratuito per gli Under 6 (nati dopo il primo gennaio 2017).

Nel frattempo sono iniziate anche le prevendite per la trasferta di Pontedera che andrà in scena martedì sera alle 18 allo stadio ‘Ettore Mannucci’.

A disposizione per i tifosi granata ci sono in totale 860 biglietti (prezzo unico 12 euro) che andranno acquistati entro e non oltre le 19 di lunedì.

Si prevede un altro esodo di massa...

Francesco Pioppi