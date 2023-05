"Siamo più soddisfatti che delusi"

di Giuseppe Marotta

Il Boretto ce l’ha messa davvero tutta, ma lo 0-0 dopo i tempi supplementari con la Modenese, meglio piazzata in classifica, ha sancito la retrocessione in Promozione dopo un solo anno.

Elia Lorenzini (41 anni), direttore sportivo e attaccante del Boretto. Non è andata come volevate.

"La palla non è entrata, è mancato il guizzo. I ragazzi, però, hanno mantenuto vivo il sogno fino al 129’ dell’ultima gara stagionale. Hanno dato davvero tutto". C’è qualche rimpianto?

"Normale che l’epilogo brucia, anche perché quando accarezzi l’obiettivo e non lo afferri, fa male. Una volta superata la delusione, però, devo dire che tutta la società è orgogliosa di questi ragazzi. Suona strano, ma siamo super soddisfatti perché non abbiamo nulla da rimproverare a questo gruppo. Siamo retrocessi facendo 40 punti e senza perdere nel playout…".

Anche a metà stagione ha usato parole positive.

"Vero, noi facciamo calcio in un certo modo. Andiamo sulle motivazioni, sulla persona più che sul giocatore. In fondo alla classifica tutte le squadre hanno cambiato allenatore, noi mai". Non vi siete snaturati.

"Esatto, questo è il punto. Considerati i mezzi e le possibilità, abbiamo fatto il massimo, senza farci prendere da manie di protagonismo per una categoria che facevamo per la prima volta. Questo ha trovato conferme anche domenica".

In che senso?

"Nonostante la retrocessione molti direttori sportivi si sono fatti sentire facendoci i complimenti per quanto espresso".

Il futuro cosa dice?

"Dice che siamo già all’opera e carichi per la prossima stagione in Promozione. In settimana parlerò con i giocatori, e prima ancora con mister Marco Iotti. È con noi da 5 anni, cercheremo di capire il da farsi. Da parte della società non c’è assolutamente la volontà di terminare qui il rapporto, ma parleremo per capire se andare avanti ancora insieme. Con lui c’è un rapporto meraviglioso".

Si sono messi in luce i due attaccanti Ennamli e Fanti, con 17 reti a testa.

"Hanno richieste, sono due situazioni da monitorare. Per certi versi fa piacere, se hanno ricevuto chiamate importanti significa che abbiamo lavorato bene. In generale punteremo a confermare gran parte della rosa, ma è chiaro che se alcuni riceveranno offerte dall’Eccellenza, non bloccheremmo niente".

Lei sarà ancora il diesse?

"Sì, e come Ibrahimovic sto aspettando in eterno di superare un infortunio (ride, ndr). Scherzi a parte, continuerò anche ad allenarmi per stare nel gruppo. Sei ci sarà bisogno sarò anche nei convocati nelle partite dell’anno prossimo. Domenica mi sarebbe piaciuto entrare nel finale, ma c’era esigenza di sostituire un giovane per un giovane".

Durante l’anno avete avuto un buon seguito di tifosi.

"Mi rende orgoglioso. La favola della ‘Cenerentola’ ha attirato tanta gente. Siamo diventati simpatici a tanti".