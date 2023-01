"Siamo prontissimi per il Calvisano"

di Marco Ballabeni

Sabato inizia il girone di ritorno del Peroni Top10, dopo la rifocillante pausa natalizia.

Il Valorugby, secondo in classifica alle spalle del Petrarca Padova, gioca alle 15.30 allo stadio Mirabello con il Transvecta Calvisano, avversario sempre spinoso per la squadra granata. Il match sarà in diretta su Rai Sport.

Dopo l’inaspettata partenza a metà dicembre di Franco Properzi, che aveva assunto la guida della squadra appena in estate, sulla panchina Valorugby è tornato a tutti gli effetti Roberto Manghi.

"Calvisano è avversario ostico - spiega il vecchio e al tempo stesso nuovo coach dei Diavoli - ma abbiamo lavorato bene in queste settimane e mi aspetto una conferma delle cose buone mostrate nell’ultima partita con Viadana e in tutta la stagione"

La squadra è rimasta scossa dalla partenza di Properzi?

"L’atmosfera è positiva e tranquilla; mi dispiace quanto accaduto per Franco che è una bella persona e con la quale non ho mai avuto il più piccolo problema, ma per fortuna lo spirito della squadra è quello consueto: determinato e vincente".

Calvisano arriva a Reggio senza Vunisa, infortunato, e senza Botturi e Bozzoni, impegnati con l’Italia Under 20.

"All’interno delle dinamiche di un campionato l’assenza di tre o quattro giocatori, per infortuni o altri motivi, fa parte della normalità; Calvisano rimane un’ottima squadra anche senza tre giocatori. Pure a noi del resto mancano Gerosa, che si è fatto male durante la partita con Viadana, Randisi e Farolini. Tutti possibili titolari".

Farolini è assente da diverse giornate, quando rientrerà?

"E’ stato operato a una spalla, dovrebbe tornare in marzo. Davide sarebbe stato forse la più pesante tra le assenze, ma per fortuna abbiamo subito trovato un Lazzarin all’altezza".

In dicembre si è avuta la nomina di Marco Aloi a direttore del Top10, una figura inedita per il campionato. Cosa ne pensa?

"Arriva dalla Lega Basket, è un professionista, la prima sensazione che ne abbiamo avuta è buona. Diversi campionati, anche di altri sport, possiedono un direttore di torneo; può essere una scelta giusta. Per ora non ho avuto modo di parlare con lui direttamente, so che nelle prossime settimane visiterà uno a uno tutti i dieci club e avremo modo di conoscere il suo progetto; per ora, come detto, l’impressione è positiva".

Il programma della decima giornata di Peroni Top10: sabato ore 15.30 Valorugby-Calvisano (diretta Rai Sport), Rovigo-Viadana; domenica ore 14 Colorno-Lyons, Torino-Fiamme Oro, Mogliano-Petrarca. (tutte le partite in diretta Eleven Sports)

Classifica: Petrarca Padova 35 punti, Valorugby 32, Hbs Colorno 32, Rovigo 31; Fiamme Oro Roma 27, Calvisano 22, Viadana 18, Lyons Piacenza 13, Mogliano 8; Ad Maiora Torino 6.