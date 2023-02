"Siamo stati bravi e sornioni, senza pensare a inutili rivincite"

"Sono soddisfatto della prestazione anche perché sapevamo che avremmo giocato contro un Fiorenzuola che ha il miglior possesso palla della Serie C - ha commentato Aimo Diana al termine della sfida vinta per 2 a 0 dalla sua Reggiana -. Abbiamo concesso qualcosa, ma eravamo consapevoli che nelle ripartenze potevano essere pericolosi perché quella che utilizzano è una metodologia su cui stanno lavorando da due anni. Siamo stati bravi e sornioni. Abbiamo saputo aspettare e difendere da grande squadra, senza pensare a inutili rivincite che alla fine contano poco. La squadra deve prendersi la sua rivincita solo con l’obbiettivo finale…".

Il tecnico dei granata non lo dice, ma intende ovviamente la promozione in Serie B. Poi fa chiarezza sulle condizioni di capitan Rozzio, comunque sostituito in maniera eccellente da Hristov: "Per Paolo ci vorrà ancora un po’ di tempo, ma spero di averlo col Gubbio (lunedì 13 febbraio, ndr). Gli altri li ho più o meno tutti recuperati, l’unico da rivalutare è Cremonesi".

Sta tornando ad alti livelli anche Lanini, all’ottavo gol stagionale, il terzo nel mese di gennaio: "In realtà è un paio di mesi che Eric è nel mood giusto - spiega Diana -, c’è una gestione precisa su di lui e su come deve lavorare. Detto questo, il focus è sempre su quello che serve alla squadra. Quando c’è da ruotare, lo faccio: titolari inamovibili in questa squadra ce ne sono pochi".

Merito di un collettivo completo e forte, in cui però anche l’altra sera si è distinto Davide Guglielmotti, autore di due assist al bacio e di una prestazione da incorniciare: "La positività di un singolo è sempre data dalla squadra - commenta l’esterno destro ribattezzato ‘El Tractor’ -, eravamo consapevoli che potessero esserci spazi in ripartenza, li abbiamo sfruttati bene e anche le mie caratteristiche si sono viste maggiormente. Dopo l’infortunio ho lavorato tanto in palestra col professor Anitua per ritrovare la forma fisica migliore, per poter poi dare una mano alla squadra. È stata una vittoria di squadra e ora ci godiamo il momento, ma poi penseremo subito alla prossima sfida con l’Ancona: c’è un obbiettivo importante da raggiungere e ci teniamo tantissimo… Non voglio aggiungere altro". Un pizzico di ‘sana’ scaramanzia dopo aver visto Gagno segnare dalla propria porta è effettivamente giusto mantenerla. Anzi, è doveroso.

