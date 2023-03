"Siamo stati clamorosi Ora vogliamo A2 e primato"

La prima volta non si scorda mai. L’aver messo in bacheca la Coppa Italia di Serie B alla prima partecipazione alle Final Eight rappresenta per l’OR Reggio Emilia una pagina indelebile della propria storia: col presidente del club cittadino, Giuseppe Sagaria (nella foto a fianco), ripercorriamo passo dopo passo la tre giorni di Porto San Giorgio che ha regalato ai suoi il trofeo, in attesa di festeggiare, presto, la promozione in A2.

Presidente, quali sono i sentimenti dopo la vittoria di Coppa?

"Sto ancora cercando di rendermi conto della grande impresa che abbiamo fatto ma fatico a realizzare. Già dal primo giorno avevo capito come nell’aria ci fosse qualcosa di speciale e, partita dopo partita, le speranze sono diventate sempre più consapevolezza nei propri mezzi e di poter centrare il titolo".

Ripartiamo dall’inizio, allora...

"Nei quarti, con i padroni di casa di Recanati, abbiamo deliziato il pubblico con un primo tempo d’alto livello, per poi soffrire nella ripresa ma senza mai mettere in discussione il risultato. In semifinale, contro l’MGM 2000, siamo andati sotto in avvio e la palla non ne voleva sapere di entrare, per poi raddrizzarla grazie ad un gran gol di Arduini e alla doppietta di Mazzariol".

Nel match decisivo, con la Cioli Ariccia, un altro capolavoro. "Stiamo parlando di una formazione imbattuta in stagione e che ha conquistato già da qualche settimana il salto in A2. Sembrava che non centrassimo nulla con loro e invece siamo stati semplicemente clamorosi".

Qual è il segreto di questa vittoria?

"Ce ne sono tanti, ma cito un esempio per tutti, che riguarda lo staff tecnico: venerdì abbiamo finito di giocare alle 22,30, fino a notte fonda sono stati a lavorare ai video sulla squadra avversaria per la riunione dell’indomani".

A proposito di A2, la promozione è ormai dietro l’angolo: con Sant’Agata, sabato, si potrà già festeggiare?

"Anche se il regolamento, quest’anno, prevede tre promozioni, noi vogliamo vincere il campionato. Se sabato vinceremo a Sant’Agata avremo tagliato il traguardo del salto di categoria, ma poi servirà ancora uno sforzo per chiudere davanti al BFC 1909".

Come vi state preparando alla categoria superiore?

"Penso che il nostro futuro sia roseo, siamo una società solida che vuole godersi il momento pensando però anche al domani. L’unica preoccupazione è il campo di gioco: l’Arena Sport, di cui siamo ospiti da quest’anno, è un gioiello ma con una tribuna inadeguata rispetto al torneo che andremo a fare e agli avversari che troveremo di fronte. Speriamo che qualcuno ci aiuti o ad intervenire sull’impianto o, qualora non sia possibile, a trovare una casa che ci ospiti".

d.r.