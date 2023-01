"Siamo ultimi, ma nessuna squadra ci ha mai asfaltati"

di Claudio Lavaggi

Da fine dicembre il reggianissimo Lauro Bonini è l’allenatore del Salsomaggiore che proprio domani ospiterà la Bagnolese, formazione da lui allenata nella passata stagione. Allora la Bagnolese iniziò con Bonini che fu esonerato in favore di Paolo Beretti (oggi al Lentigione) per poi essere richiamato nelle ultime gare. "Fu una salvezza molto sudata e ottenuta proprio alla fine del campionato nel play-out di spareggio – dice Bonini – e fu davvero una grandissima soddisfazione personale e per il gruppo".

Oggi però lei è il nemico e, per la prima volta in carriera, fuori provincia.

"Da parte mia sono solo un avversario. Non cerco nessuna rivincita: mi hanno chiamato a Salsomaggiore e sono andato molto volentieri perché posso allenare in Serie D e io sono uomo di campo e spogliatoio".

Ma pensate di salvarvi?

"Beh, noi ci proviamo, proveremo a vincere tutte le partite, ma secondo lei che spazi abbiamo per dire questo? Io voglio che i miei ragazzi mettano in campo la voglia di combattere, la grinta, diano tutto quello che hanno con orgoglio, poi vedremo". Queste parole le abbiamo già sentite l’anno scorso.

"La Bagnolese è maestra in questo. Lo spirito di lottatrice è nel suo dna. Diciamo che è nata per giocare in questo modo. Forse il Salso ne ha un po’ meno, anche se ho cercato di infondere fiducia e coraggio".

Poi avete cambiato tanti giocatori.

"Sì, una decina sono usciti, mentre ne sono arrivati quattro e il gruppo si è ringiovanito. Vorrà dire che se non riusciremo a salvarci, lotteremo per un’onorevole retrocessione".

Avete pareggiato in casa della Giana, dimostrandovi in forma.

"Non siamo mai stati asfaltati da nessuno: col Forlì abbiamo perso 3 a 0, ma al 60’ eravamo ancora 0 a 0".

Non avete vinto nessuna partita, non è che volete iniziare domani?

"Nessuno va in campo per perdere e prima o poi una la vinceremo, magari meglio prima, ma non per fare uno sgarbo alla Bagnolese, per dimostrare che siamo ancora vivi".

Ora è ufficiale: la Bagnolese avrà a disposizione il centrocampista Sakaj e la punta Sakoa. Che ne pensa?

"A parte lo scioglilingua Sakaj-Sakoa – scherza Bonini – non credo che Gallicchio li userà dall’inizio, anche perché proviene da due vittorie di fila e darà soddisfazione al gruppo. I due ragazzi non li conosco, certo potranno essere un’arma in più".