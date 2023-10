"Siamo un gruppo ostico e coeso. Quando perderemo, zero drammi"

Cinque vittorie su cinque, 15 punti in classifica, miglior attacco con 16 reti fatte, solo 4 subite. Sono i numeri del BibbianoSan Polo, che sta dominando il girone B di Promozione. Uno dei protagonisti è il capocannoniere del girone: Dante Messori, attaccante 25enne, con 6 reti.

Dante Messori: che inizio…

"Siamo una squadra solida, un bel gruppo, e questo fa la differenza. Poi chiaro che coi risultati ti alleni anche meglio, lo spirito è quello giusto".

Se dovesse descrivere il Bibbiano?

"Una squadra ostica, che ha nella coesione il punto di forza".

Anche lei ha iniziato bene: 6 reti.

"Vero, ma non ho l’ossessione del gol. Cerco sempre di correre e sbattermi per i miei compagni, che è la cosa più importante. Poi, è chiaro, per un attaccante quando arrivano i gol è sempre un bene, ma prima di tutto voglio essere umile e giocare per la squadra".

Nelle passate stagioni come fu il suo andamento a livello realizzativo?

"Ho giocato con Arcetana, Scandianese, Montecchio, Fiorano, e dall’estate 2022 sono al Bibbiano. Ho sempre segnato attorno ai 7-8 gol, in una stagione furono 9, l’anno scorso a Bibbiano 4".

Ha già migliorato la passata stagione, quindi…

"Sì, ma, ripeto, lavoro con grandissima serenità come ho sempre fatto. Ci sono altre cose più importanti come lo spirito di sacrificio e l’atteggiamento".

Che idea si è fatto del campionato?

"Vedo squadre molto attrezzate come Vianese, Arcetana, Mutina, Baiso e Castellarano, oltre che noi".

La favorita?

"Non lo posso dire (sorride, ndr). Scherzi a parte la Vianese ha calciatori importanti. Per quanto riguarda noi, diciamo che in questo gruppone ci possiamo stare bene…".

Tanta concorrenza.

"Rispetto agli altri anni, quando lottavano per vincere in due o tre, secondo me ci sono più squadre con ambizioni".

Obiettivo di squadra?

"Non abbiamo nessun obbligo di fare chissà cosa: puntiamo ogni volta a fare il meglio possibile".

Come si trova con mister Tedeschi?

"Pretende molto da noi, prepara con grande attenzione gli allenamenti e non molla mai di un centimetro. Con questa mentalità andiamo più forte. In un certo senso ci tratta quasi come dei professionisti, lui arriva da quel mondo".

Impossibile vincerle tutti e arriveranno momenti meno positivi: come li affronterete?

"Credo che il calcio sia stimolante perché dopo ogni sconfitta ti regala una nuova partita. In caso di sconfitte, l’importante sarà rialzarsi la volta dopo".

Chi ammira tra i grandi?

"Sicuramente Haaland, mi piace tutto di lui".

E tra i bomber dei dilettanti?

"Ho giocato con Rizzuto, centra sempre la porta lì davanti. Seguo anche Barozzi: parliamo di gente da 20 gol all’anno".