"Siamo vicini a un miracolo: non molliamo"

di Francesco Pioppi

Direttore Barozzi, partiamo dalla sconfitta con Tortona, una partita in cui non si è vista quell’intensità e quel furore agonistico che serve a una squadra che vuole salvarsi, concorda?

"È vero, ci è mancato qualcosa in termini di agonismo e di auto esigenza, però probabilmente abbiamo anche pagato dal punto vista fisico il tour de force dell’ultimo periodo e di fronte avevamo comunque una squadra attualmente di un livello superiore al nostro".

Alla luce di così tanti impegni e dei vari acciacchi o defezioni che accusa la squadra non era il caso di tornare sul mercato?

"Dopo un confronto con la società e lo staff, vista la poca offerta sul mercato e le tempistiche di inserimento molto ridotte, abbiamo deciso di dare fiducia al gruppo, ma non solo… Anche agli equilibri costruiti con fatica nelle ultime settimane. Allo stesso tempo però dobbiamo restare vigili e attivi perché potrebbe sempre essere necessario inserire un giocatore anche per le ultime due partite".

Tralasciando il grave infortunio di Anim che ha finito la stagione, ci può fare il punto sull’infermeria?

"Partiamo da una buona notizia: Burjanadze già da domani (oggi, ndr) potrebbe iniziare a fare qualcosa con la squadra e quindi si va verso un rientro. Lee è invece un giocatore che va gestito perché non sta ancora benissimo, però è troppo importante. Possiamo dire che ha cambiato il volto soprattutto a livello difensivo, ma anche atletico e di presenza".

Contro Tortona anche Olisevicius e Vitali non sono sembrati al meglio.

"Purtroppo una botta alla mano rimediata con Treviso ha limitato molto Olisevicius che ha giocato con una fasciatura, per Vitali invece c’è un piccolo problema al piede che speriamo si risolva al più presto".

Insomma la squadra è consapevole che si rischia ancora moltissimo e che non si può abbassare la guardia?

"Assolutamente sì, mai come oggi è fondamentale stare uniti e compatti per centrare una salvezza che se dovesse arrivare considererei miracolosa per come è andata la stagione, ovviamente non per le aspettative iniziali. Se però fino a un mese fa tutti ci davano per spacciati, oggi il destino è nelle nostre mani. Per utilizzare una metafora ciclistica, siamo all’ultimo chilometro: vietato alzare le braccia dal manubrio, dobbiamo continuare a pedalare al massimo".

A quanti punti è la quota salvezza: 22 o 24?

"È troppo presto per fare calcoli perché mancano tre giornate, ma soprattutto quattro scontri diretti, Verona per esempio ne ha addirittura tre. Diciamo che fino a dopo la partita con Brescia è tutto poco decifrabile. Guardiamo partita per partita e quella con Brescia è importantissima se non fondamentale".

Che squadra è Brescia?

"Molto lunga e profonda. Dopo un avvio travagliato ha trovato equilibri importanti che le hanno permesso di vincere anche la Coppa Italia e di qualificarsi agli ottavi di Eurocup. Hanno grande fisicità e atletismo nei lunghi e tanto talento negli esterni, con Della Valle e Coupain che possono risolvere da soli le partite. A loro si aggiungono giocatori che danno equilibrio e mentalità. Servirà quindi pareggiare la loro intensità, soprattutto a rimbalzo, e poi offensivamente dovremo andare al nostro ritmo e non farci coinvolgere dalle loro accelerazioni".