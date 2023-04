Siena deferito, l’inizio dei play-off posticipati all’11 maggio

Per fortuna è una notizia che non ci riguarda direttamente, ma il campionato che abbiamo appena vinto. Ieri il procuratore federale della Figc ha deferito il Siena al tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, "a titolo di responsabilità propria e a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro tempore, Emiliano Montanari, per il mancato versamento di ritenute Irpef e contributi Inps".

L’udienza è stata fissata l’8 maggio.

Per questo la Lega Pro ha deciso di rinviare li playoff: inizieranno l’11 maggio e più domenica. Il club toscano, da tempo in difficoltà societarie, ha già ricevuto una penalizzazione di due punti, e con l’ulteriore penalizzazione scivolerebbe a 46 punti in undicesima posizione, fuori dai playoff. Il suo posto verrebbe preso dalla Recanatese.

In Regione. Ieri il presidente Stefano Bonaccini ha premiato la Reggiana, per la quale erano presenti Carmelo Salerno (presidente), Giuseppe Fico (vice presidente), Vittorio Cattani (direttore generale), Nicola Simonelli (segretario generale), Michele Malpeli (team manager), Roberto Tarrachini (addetto agli arbitri) e i calciatori Fausto Rossi e Luca Cigarini.