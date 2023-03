Siena, problemi di Irpef Se non sistema entro maggio ’salta per aria’

La Procura Federale ha deferito il Siena, ottava nel girone B. L’accusa è quella di non aver versato entro il termine del 16 febbraio le ritenute Irpef relative al mese di ottobre 2021 e al periodo novembre 2021-agosto 2022. Contributi che erano stati sospesi a causa della pandemia e successivamente, lo scorso dicembre, era stato varato il decreto ‘Salvacalcio’ appositamente per casi analoghi. Evidentemente il Siena non ha aderito e adesso rischia una penalizzazione di 2 punti in classifica (playoff a rischio) e, se non sistemerà tutto entro maggio, non si potrà più iscrivere. La situazione nel club toscano appare critica e il rendimento della squadra è in picchiata dopo un inizio promettente. Non una buona notizia per il calcio in generale e per la Reggiana in particolare visto che la Virtus Entella andrà a fare visita ai toscani proprio all’ultima giornata e troverà, molto probabilmente, una squadra demotivata dalle circostanze e con altri pensieri per la testa.