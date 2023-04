Silva, nessuno come lui E’ il metaman del Top10

La vittoria al Mirabello sulle Fiamme Oro con due mete di Sbrocco ha chiuso il discorso play-off con una giornata di anticipo; alle semifinali di Peroni Top10 vanno Rovigo (66 punti), Petrarca (63), Valorugby (59) e Colorno (56). Con soli ottanta minuti da giocare gli scenari possibili sono due: semifinale tra Diavoli e Petrarca o, meno probabile, tra Diavoli e Rovigo.

Approfittiamo di questo limbo prima dei play-off (6 e 13 maggio semifinali, 27 maggio finale) per dare uno sguardo alle classifiche individuali del Top10.

Marcatori. Guida Montemauri, talento romano del Rovigo, con 188 punti; alle sue spalle Ceballos (Colorno, 173) e Canna (Fiamme Oro, 158); Newton, che ultimamente ha ridotto la propria presenza alla piazzola a causa di qualche placcaggio pesante, è settimo con 118 punti.

Metamen. Ancora in testa Marco Silva, tallonatore Valorugby, con 12 mete; alle sue spalle Montilla del Viadana con 11 e Nicolas Sbrocco con 10 mete. Altri Diavoli nelle prime posizioni: Bertaccini ha segnato 8 mete, Colombo 7.

Drop. Solo tre drop segnati in tutta la stagione, tra campionato e coppa: due li ha realizzati Ledesma, dei Lyons, e uno Hugo, del Calvisano.

Piazzatori. Il kicker più preciso è Ormson, del Petrarca, con 93% di realizzazioni. Newton ha 75%, Piero Dominguez 60%. La media generale è 77,8%, la media del Valorugby 73,5%.

Cartellini. La squadra di Manghi è quella che ha subìto meno cartellini: 12 gialli, ma anche un rosso con Randisi. Altre squadre ne hanno raccolti di più, ma senza rossi: 16 gialli per le Fiamme, 17 per il Petrarca. Le due lombarde sono le meno disciplinate: 5 rossi e 14 gialli per Calvisano, 4 e 27 per Viadana.

Player of the match. A ogni giocatore giudicato il migliore della partita è consegnato un boccale (vuoto) di birra dello sponsor Peroni. Per ora quelli che ne hanno collezionati di più, 3, sono Canna delle Fiamme, Lyle del Petrarca, e Sbrocco (nella foto), che con la sua grinta, scaltrezza e simpatia è già diventato uno dei giocatori simbolo del Valorugby.

Minuti. Paz, dei Lyons, sempre in campo e mai sostituito, è il giocatore più presente in campo con 1340 minuti. Amenta ne ha giocati 1125, Newton 1095, Bertaccini 1081, Colombo 1056.

Spettatori. In leggero aumento, ma con numeri ufficiali ancora ben lontani da quelli delle folle dei campionati francese o inglese. Il Rovigo è la squadra più seguita con 1400 spettatori di media al “Battaglini”; 750 la media del Mirabello, leggermente superiore a quella generale (740) del torneo.

Classifica: Rovigo 66 punti, Petrarca 63, Valorugby 59, Colorno 56; Fiamme Oro 50, Viadana 44, Calvisano 39, Lyons 24, Mogliano 16; Torino 15.

Ultima giornata: sabato ore 16 Fiamme Oro-Petrarca, Lyons-Mogliano, Rovigo-Colorno (Rai Sport); domenica ore 15 Torino-Calvisano, Viadana-Valorugby.

Marco Ballabeni