Sirene dall’Olimpia per Galloway. L’Unahotels teme di perdere l’asso

di Francesco Pioppi

L’Eurolega ‘chiama’ Langston Galloway. Quello che in tanti hanno temuto fin dal primo momento del suo ingaggio si sta materializzando, gettando nello sconforto tanti tifosi biancorossi che adesso sono terrorizzati dall’idea di perdere il fuoriclasse di Baton Rouge. L’Olimpia Milano, piombata in una crisi senza fine di risultati e gioco, ha infatti messo gli occhi sul cecchino della Pallacanestro Reggiana e si sa: quando una corazzata di quel tipo fa sul serio, è sempre molto complicato dire di no. E parliamo del diretto interessato, perché per la proprietà – intesa come il presidente Veronica Bartoli, il vice Enrico San Pietro e Graziano Sassi – il giocatore è assolutamente incedibile.

Nessuna cifra, da quanto trapela, potrebbe scalfire il progetto sportivo iniziato in estate dal general manager Coldebella, magistrale nel mettere a segno un colpo di raro spessore e prestigio internazionale. È comunque bene specificare come, almeno al momento, al club biancorosso non sia ancora arrivata nessuna offerta ufficiale da parte dei campioni d’Italia anche se il gradimento del club meneghino è reale.

La ‘partita’ si sta giocando sotto traccia, soprattutto tramite gli agenti del giocatore che hanno raccolto l’interesse da parte delle ex ‘scarpette rosse’, alla ricerca di un esterno con tanti punti nelle mani e che possa aiutarli a raddrizzare una stagione che sta prendendo una brutta piega. D’altronde dopo le prestazioni stellari di Galloway con la canotta della Unahotels era impossibile che qualche top team europeo non si facesse avanti per cercare di strappare a Priftis un fuoriclasse di questo calibro, con 452 partite Nba all’attivo. La situazione resta fluida, la Pallacanestro Reggiana è alla finestra, ma utilizzando una metafora cestistica si potrebbe affermare che la palla adesso è tutta nelle mani di Galloway.

Il contratto dell’asso classe ’91 è blindato, anche se è chiaro che di fronte alla volontà del giocatore di cimentarsi ad un livello superiore (inteso come Eurolega) e alla prospettiva di vivere nella capitale della moda (non dimentichiamo che Galloway è venuto in Italia anche per promuovere ‘Ethics’, il brand personale…) nessuno se la sentirebbe di dire di no a un professionista che fin qui si è dimostrato di una correttezza e di una disponibilità unica. La speranza è che il cecchino della Louisiana faccia una scelta di vita e di ‘cuore’, decidendo di dare continuità al progetto iniziato in estate.