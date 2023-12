Smith il chirurgo: "Vogliamo le Final Eight"

di Francesco Pioppi

Contro Brescia i suoi tiri pesanti avevano dato vita ad un break che sembrava potesse essere l’inizio di una fuga e invece non sono stati sufficienti, perché la Germani si è confermata una capolista di livello e ha risposto colpo su colpo. In ogni caso Jamar Smith è sempre di più il ‘chirurgo’ di questa Unahotels, l’uomo che uscendo dalla panchina mette a referto i punti che spesso ‘cicatrizzano’ i momenti di difficoltà dei biancorossi.

Smith, la partita con Brescia è stata combattuta fino agli ultimi secondi, ma cosa vi è mancato per vincerla?

"Poco, ci siamo andati davvero vicino. In poche parole, direi che è mancato solamente che entrasse qualche buon tiro che abbiamo preso e che avrebbe cambiato definitivamente l’inerzia del match e ci avrebbe permesso di vincere. Certo non siamo soddisfatti, ma abbiamo giocato una buona partita".

Quali sono i progressi più evidenti che avete fatto registrare nelle ultime 2-3 partite?

"Sicuramente il modo in cui muoviamo la palla in attacco e giochiamo di squadra sta migliorando, ma più di ogni altra cosa la nostra difesa sta facendo passi in avanti. Non dobbiamo però accontentarci, anzi, dal punto di vista difensivo dobbiamo imparare ad essere ancora più consistenti".

Come si trova nel ruolo di leader che esce dalla panchina, giocando magari meno minuti rispetto al passato, ma con la necessità di mettersi subito in ritmo per aiutare la squadra? "Quando si parla di pallacanestro, cioè quello che amo fare, non è un problema adattarsi a qualsiasi ruolo o qualsiasi situazione tattica. Mi sto godendo anche questa stagione, cercando di trovare il modo per essere il più utile possibile ai miei compagni e al coach".

Nella sua lunga carriera ha visto tanti giovani che poi sono cresciuti e hanno spiccato il volo. Come valuta il potenziale di Faye che è stato anche elogiato pubblicamente da coach Priftis nel post partita?

"Momo ha il potenziale per diventare un ‘big’, e l’ho capito fin dal primo giorno in cui l’ho visto perchè è indubbiamente uno di quelli che lavora più duro della squadra. Non ho dubbi, se continuerà ad impegnarsi così potrà togliersi tante soddisfazioni". Sabato al PalaBigi arriverà la Dinamo Sassari: che tipo di squadra è? Una vittoria vi darebbe, di fatto, il pass per le ‘Final Eight’ di Coppa Italia…

"Per battere Sassari dobbiamo ripartire dalla prova difensiva che abbiamo mostrato contro Brescia, seguendo il piano partita ed i nostri principi. In attacco, se possibile, dobbiamo muovere ancora di più la palla, condividerla maggiormente e dare ancora più ritmo alla nostra manovra. Vincendo saremmo ad un passo dalle Final Eight e quindi sicuramente nello sport nel momento in cui hai una chance per raggiungere un obiettivo, devi provarci con tutto te stesso. Ed è quello che vogliamo fare".

Come si trova qui a Reggio? Quali sono le sue passioni nel tempo libero?

"La mia famiglia sta davvero bene qui in italia, tra l’altro sia mia moglie che i miei figli stanno imparando l’italiano meglio di me (ride, ndr). Nel tempo libero finchè il meteo lo consente porto i miei bimbi al parco a giocare a basket, a calcio, in generale adoriamo stare all’aria aperta. Con mia moglie invece ci piace girare per il centro e fare qualche bella passeggiata".