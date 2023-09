Smith, l’asso nella manica: "Fare il 6° uomo funziona"

Come capita spesso ai veri leader, Jamar Smith non ha bisogno di effetti speciali o di frasi ad effetto per tracciare il sentiero che poi tutti gli altri compagni dovranno seguire. Le sue parole, proprio come le sue giocate, sono chirurgiche e colgono praticamente sempre l’essenza di quello che è necessario fare o dire in quella circostanza. Se qualcuno si sta ancora chiedendo chi sarà la guida della nuova Unahotels quando si inizierà a fare sul serio, queste sue brevi considerazioni offrono già la risposta necessaria.

Smith, il precampionato ha messo in evidenza luci e ombre della squadra: molto bene la fase offensiva, mentre in quella difensiva si sono viste parecchie lacune…

"Si, penso che sia sotto gli occhi di tutti che siamo una squadra completamente nuova e quindi è normale che in questa prima fase sia necessario lavorare di più e meglio degli altri, alzando ognuno di noi il livello di responsabilità individuale, specialmente nella fase difensiva, per arrivare ad essere competitivi. Penso che abbiamo ciò che ci serve per migliorare anche nella nostra metà campo, perchè ci sono tanti giocatori che possono tenere l’uno contro uno e sono dotati fisicamente". Come si trova a Reggio e con i suoi nuovi compagni? Si sente a suo agio nel ruolo di ‘sesto uomo’?

" Il primo impatto con Reggio è stato ottimo: è un posto tranquillo, vivibile, la società è composta da brave persone e grandi professionisti sia nel coaching staff che nello staff sanitario. Questo ruolo di sesto uomo non è di certo una novità per me: è quello che ho già fatto sotto gli ordini di coach Priftis in passato, e funzionò molto bene, quindi penso fosse naturale ripartire da qui e non mi servirà nessun adattamento particolare".

Stanno dando un bel contributo anche i giovani, su tutti Faye e Grant…Qual è il loro potenziale?

"‘Penso che sia Faye che Grant siano due giocatori che potranno darci una grande mano nell’arco della stagione, non solo per il loro talento e potenziale in entrambi i lati del campo, che è sotto gli occhi di tutti, ma anche perchè sono due ragazzi allenabili, che ascoltano e hanno voglia di imparare".

Guardando un po’ anche le altre squadre, dove può arrivare questa Unahotels?

"La nostra chimica è in fase di costruzione e sta migliorando giorno dopo giorno: credo sia normale che sia leggermente più indietro rispetto a squadre che hanno mantenuto un nucleo di giocatori molto simile alla passata stagione. Stiamo lavorando per questo ogni giorno, abbiamo ancora tanto potenziale da esprimere e per farlo non dobbiamo far altro che seguire con grande fiducia le indicazioni di coach Priftis che saprà come tirarlo fuori. Solo tra qualche mese capiremo davvero quali potranno essere i nostri reali obbiettivi".

Francesco Pioppi