"So già chi siete, mi ha detto tutto Silenzi"

Sguardo fiero, massima disponibilità nel rispondere alle domande e tanta voglia di mettersi a disposizione "di un gruppo fantastico che mi ha accolto con grande affetto e in cui tutti abbiamo un unico obbiettivo molto chiaro". Andrea Vallocchia, centrocampista mancino classe ’97 arrivato a titolo definitivo dal Cosenza, è a Reggio da appena tre giorni, ma sembra già essersi calato al meglio nell’ambiente granata.

Merito di Alessio Luciani "che conosco perché veniamo più o meno dagli stessi posti (Rieti, ndr)", ma anche di una leggenda come Andrea Silenzi: "Conosco lui e soprattutto suo figlio Christian ed entrambi mi hanno spiegato alla perfezione cosa significhi giocare per questa maglia". Ora la parola passa al campo e a quella conquista della Serie B che, nel suo caso, potrà avere effetti diretti anche sul contratto: in caso di promozione il legame si allungherà di un anno (dal giugno 2024 al 2025).

Vallocchia, quando ha capito che c’era la possibilità di arrivare qui a Reggio?

"Dopo la partita col Cagliari (26 dicembre, ndr) il mio procuratore mi ha detto che c’era la possibilità di vestire la maglia della Reggiana e gli ho dato immediatamente la luce verde…".

Quindi non è stato ‘un peso’ scendere di categoria?

"Sapevo che qui l’ambiente sarebbe stato super stimolante, per tradizione, stadio, tanti compagni di squadra di alto livello… Non ci ho pensato un attimo! Trovare una società così solida e sana e con un’ambizione così precisa non è facile, poi è chiaro che la B è una categoria che tutti vogliamo conquistare".

Il fatto che ci fosse il direttore Goretti che lei ha già avuto a Cosenza ha facilitato il suo arrivo?

"In realtà non più di tanto, nel senso che sicuramente mi fa piacere avere la stima del direttore, ma anche il mister ha detto che mi seguiva dall’anno scorso e mi voleva. Ci sono tutti i presupposti per poter fare bene".

Che tipo di centrocampista è e cosa crede di poter dare a questa Reggiana?

"Innanzitutto sono un giocatore generoso e quando vengo chiamato in causa do tutto, fa proprio parte del mio modo di giocare. Mi piace inserirmi senza palla e non disdegno il tiro dalla distanza. Sono mancino, ma anche col destro me la cavo dai… Diciamo che se serve lo uso (sorride, ndr). Più in generale, la corsa è una delle mie qualità maggiori, ma lavoro ogni giorno per migliorarmi".

Alla Reggiana troverà tantissima concorrenza, non ha paura di ritrovarsi ‘chiuso’?

"Andarsi a guadagnare il posto con giocatori come Cigarini, Rossi, Kabashi e Nardi che stanno facendo benissimo è ancora più stimolante, viviamo per queste sfide e so che da loro posso imparare molto".

C’è un giocatore in particolare a cui si ispira?

"Guardo tantissime partite e cerco sempre di prendere spunto dai migliori e adesso per me i due top nel ruolo sono Barella e Tonali: gente che non molla mai e cerca di giocare con la squadra. Oltre alle loro qualità, ammiro soprattutto questa loro predisposizione".

Francesco Pioppi