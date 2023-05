Soda non si dà pace "Mazzata immeritata"

Dopo la sconfitta nei play-out non aveva ancora parlato, ma ora Antonio Soda, l’allenatore della Correggese subentrato a Gabriele Graziani dopo undici gare di campionato (i biancorossi erano a 6 punti), fa un bilancio amaro a livello di risultato finale, ma positivo per quanto la sua squadra ha fatto da quando ne ha preso le redini.

"Non meritavamo la retrocessione, con me la Correggese ha fatto 42 punti in 27 partite, una media da zone altissime di classifica, giocando ottime gare e battendo squadre blasonate. Nessuno ci ha messo sotto. Siamo partiti a handicap, ma i ragazzi, la società e io stesso abbiamo dato tutto quanto avevamo. Una delusione enorme che devo ancora smaltire, posso dire di non crederci ancora".

Poi è arrivata anche la sua squalifica, di quattro giornate, davvero pesante. "L’arbitro ci aveva lasciato in dieci con l’espulsione di Carrasco: la gara era in parità, erano loro a dover fare di più, anche se noi eravamo andati in campo per chiuderla al 90’. Da un rigore su Carrasco con intervento da dietro, è arrivata l’espulsione del nostro giocatore. Dal possibile 2 a 1, alla certezza di proseguire la partita in sofferenza. All’inizio della ripresa c’è stata una gomitata di Bigolin a Davighi: era da cartellino rosso, l’arbitro gli ha dato solo il giallo e io ho protestato con il guardalinee in modo civile. Poi mi hanno espulso, ma frasi minacciose non ne ho dette. E sono certo che 11 contro 11 non avremmo perso".

E ora bisogna ripartire. "Certo, è necessario, anche se sinceramente non ho ancora parlato con nessuno e quindi non so dire niente riguardo al mio futuro. Spero che la Correggese possa ancora disputare la Serie D, ma per quello che mi riguarda devo riprendermi dalla mazzata e poi mi rapporterò con la società".

c.l.