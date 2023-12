Sofia Ferrari, 16 anni, sente profumo d’azzurro

Per Sofia Ferrari l’anno 2023 è finito davvero bene e ancor meglio inizierà il 2024, visto che l’allieva della Corradini Rubiera allenata da Emilio Benati è stata convocata al raduno dei probabili azzurri juniores e ultimo anno allieve.

Sono 87 i partecipanti ai raduni di Formia e Tirrenia dal 3 al 6 gennaio, in vista, per quanto riguarda la Ferrari, dei campionati europei under 18 in programma a Banska Bystrica in Slovacchia a metà luglio.

Sofia ha 16 anni e mezzo e oltre ai risultati sportivi vanta anche una media scolastica straordinaria, vicina al 9: frequenta il Liceo Scientifico Sportivo e questa doppia attività scuola-sport le è valsa anche un riconoscimento economico da parte del Panathlon reggiano.

"Sono molto soddisfatta – dice Sofia che è figlia della maratoneta Ilaria e nipote di Riccardo, giavellottista azzurro degli anni ’70 – per me è la prima convocazione in assoluto con tante ragazze forti che affronterò durante tutta la stagione. Sarà un momento di crescita, di confronto, credo che sarà una bellissima esperienza".

Una stagione che si è chiusa bene e un’altra che si apre meglio?

"Nel 2023, dopo un inizio tribolato, ho stabilito il record regionale dei 1500, il provinciale dei 3000 e sono arrivata terza nel campionato italiano su strada. Per il 2024 le aspettative sono molte, migliorare tutti i miei record, fare bene ai campionati italiani indoor, cross e all’aperto, poi magari se arriva una maglia azzurra…".

Prima degli europei di cross, si poteva ipotizzare una sua presenza ai campionati juniores, pur da allieva.

"Io ho corso solo una prova di cross, peraltro andata bene, ma capisco che siano state convocate ragazze junior con maggior esperienza e già presenti in azzurro".

Lei è un’atleta costruita nel tempo, ma già con risultati immediati.

"Beh, ho iniziato a 5, 6 anni, andando con mia mamma: lei correva magari la sua competitiva e io quelle non competitive più corte".

Da quello che ha detto, correrà a 360 gradi?

"Sì, sto già preparando i 1500 indoor e i cross, dove vorrei esserci anche a livello di squadra con la Corradini. E’ chiaro che il clou è la stagione all’aperto in pista, vista anche la disputa degli europei under 18".

Un pensiero futuro alla maratona?

"Piano, sono molto giovane, ma la fatica non mi pesa e un domani, chissà".

Lei ha una sorella, Giada, che corre un po’ più piano. Che rapporti avete?

"E’ la mia prima tifosa e non è invidiosa… o almeno credo. Scherzo, abbiamo un ottimo rapporto e ci sosteniamo a vicenda".